Под Джанкоем все еще горят склады боеприпасов 9 16.08.2022, 19:53

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Появились видео последствий удара.

В сети появились кадры с последствиями взрывов и последующей детонации боеприпасов на военном складе под Джанкоем, которые произошли утром 16 августа.

Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На роликах видно огромный столб дыма, который поднимается в небо, стекла и части разорвавшихся снарядов на дороге, а также пустой поселок, где в домах вылетели стекла. Жителей в Майском не осталось – их эвакуировали.

Напомним, утром 16 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы на военном складе в селе Майское Джанкойского района. Произошла масштабная детонация боеприпасов, объявили эвакуацию местных жителей. Кроме того, в Джанкое горела подстанция.

Взрывы также (прозвучали на авиабазе в пгт Гвардейское Симферопольского района оккупированного Крыма.

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