Под Джанкоем все еще горят склады боеприпасов

Под Джанкоем все еще горят склады боеприпасов9
- 16.08.2022, 19:53
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Появились видео последствий удара.
В сети появились кадры с последствиями взрывов и последующей детонации боеприпасов на военном складе под Джанкоем, которые произошли утром 16 августа.
Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал Shot.
На роликах видно огромный столб дыма, который поднимается в небо, стекла и части разорвавшихся снарядов на дороге, а также пустой поселок, где в домах вылетели стекла. Жителей в Майском не осталось – их эвакуировали.
Напомним, утром 16 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы на военном складе в селе Майское Джанкойского района. Произошла масштабная детонация боеприпасов, объявили эвакуацию местных жителей. Кроме того, в Джанкое горела подстанция.
Взрывы также (прозвучали на авиабазе в пгт Гвардейское Симферопольского района оккупированного Крыма.