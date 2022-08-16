Госсекретари Совбеза Беларуси и РФ провели переговоры в Москве 13 16.08.2022, 20:03

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Вольфович и Патрушев рассказали друг другу о «гибридной войне Запада против РФ и Беларуси».

Госсекретари Совбеза РФ и РБ Николай Патрушев и Александр Вольфович на переговорах в Москве обсудили вопросы обеспечения безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба российского Совбеза.

«Обсуждены ключевые вопросы обеспечения безопасности в условиях агрессивной политики НАТО и развязанной странами Запада гибридной войны против России и Беларуси», — говорится в сообщении.

Также был рассмотрен «ряд приоритетных тем сотрудничества России и Беларуси в рамках ОДКБ и других международных организаций, а также обсудили перспективы полноправного членства Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества».

«Собеседники обменялись мнениями по ситуации в Украине. Подчеркнуто, что преднамеренные провокации киевских властей при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов представляют существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и радиационной безопасности», — сообщили в пресс-службе.

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