Госсекретари Совбеза Беларуси и РФ провели переговоры в Москве

Госсекретари Совбеза Беларуси и РФ провели переговоры в Москве13
- 16.08.2022, 20:03
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Вольфович и Патрушев рассказали друг другу о «гибридной войне Запада против РФ и Беларуси».
Госсекретари Совбеза РФ и РБ Николай Патрушев и Александр Вольфович на переговорах в Москве обсудили вопросы обеспечения безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба российского Совбеза.
«Обсуждены ключевые вопросы обеспечения безопасности в условиях агрессивной политики НАТО и развязанной странами Запада гибридной войны против России и Беларуси», — говорится в сообщении.
Также был рассмотрен «ряд приоритетных тем сотрудничества России и Беларуси в рамках ОДКБ и других международных организаций, а также обсудили перспективы полноправного членства Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества».
«Собеседники обменялись мнениями по ситуации в Украине. Подчеркнуто, что преднамеренные провокации киевских властей при явном попустительстве Запада в отношении атомных объектов представляют существенную угрозу европейской и глобальной ядерной и радиационной безопасности», — сообщили в пресс-службе.