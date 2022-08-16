Установленные оккупантами в Мариуполе электроопоры не выдержали первого же ливня и упали 5 16.08.2022, 20:26

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Видеофакт.

На улицах временно оккупированного Мариуполя после ливня рухнули опоры и до сих пор с электропроводами валяются прямо на дороге.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и обнародовал соответствующее видео.

«Восстановление в реальности. Улица Шота Руставели, 79 и ул. Тарасова, 1. При восстановлении электричества установили электроопоры. При первом ливне опоры упали и до сих пор с электропроводами валяются прямо на дороге. Электричества в домах нет, однако есть опасность для пешеходов», — написал Андрющенко.

Он напомнил, что в подобной ситуации две недели назад в Приморском районе электрическим током от проводов на земле убило собаку.

«Следующей жертвой может быть ребенок или взрослый. Зато оккупационные власти не реагируют. После хорошего видео на тему «жизнь возвращается» реальная судьба мариупольцев никому не интересна», — подытожил советник мэра.

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