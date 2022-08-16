закрыть
16 августа 2022, вторник, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беларусь ввела платное ожидание въезда в пункты пропуска на границе

9
  • 16.08.2022, 20:44
  • 8,050
Беларусь ввела платное ожидание въезда в пункты пропуска на границе

Бронирование времени пересечения границы отменено.

Ряд изменений в пересечении автомобилями границы вводится в Беларуси. Теперь все водители будут платить за регистрацию в электронной системе и проходить границу в порядке живой очереди. Соответствующий указ подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

«Для повышения эффективности работы системы электронной очереди указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания. Ранее существовавшая услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется», — говорится в сообщении.

Теперь все водители будут платить за регистрацию в электронной системе и проходить границу в порядке живой очереди.

Часть полученных от этой услуги средств будет направлена Госпогранкомитету.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип
Многие просят ответить, что это было
Многие просят ответить, что это было Андрей Санников