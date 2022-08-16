Беларусь ввела платное ожидание въезда в пункты пропуска на границе

Беларусь ввела платное ожидание въезда в пункты пропуска на границе9
- 16.08.2022, 20:44
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Бронирование времени пересечения границы отменено.
Ряд изменений в пересечении автомобилями границы вводится в Беларуси. Теперь все водители будут платить за регистрацию в электронной системе и проходить границу в порядке живой очереди. Соответствующий указ подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
«Для повышения эффективности работы системы электронной очереди указом отменяется безвозмездное размещение транспортных средств в зоне ожидания. Ранее существовавшая услуга платного бронирования времени въезда транспортных средств в пункт пропуска из зоны ожидания также отменяется», — говорится в сообщении.
Теперь все водители будут платить за регистрацию в электронной системе и проходить границу в порядке живой очереди.
Часть полученных от этой услуги средств будет направлена Госпогранкомитету.