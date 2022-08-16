На Минском море ко дну пошел катер 3 16.08.2022, 21:00

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Людей раскидало по сторонам.

Сегодня в Instagram опубликовали снимок, где видно, как на Минском море катер (или яхта) идет ко дну, а рядом плавают люди. Как сообщают очевидцы, пострадавших не было, всех подняли на борт ближайшего судна.

«Яхта шла на очень большой скорости и, судя по всему, была перегружена, как вдруг решила сделать резкий эффектный разворот. И в этот момент ее перевернуло вверх дном, а людей раскидало по сторонам. Там были и взрослые, и дети, и только несколько из них были в спасательных жилетах. Все живы», — пишет автор поста.

Как выяснилось позже, инцидент произошел 4 августа. Эту информацию onliner.by подтвердили в ОСВОДе и сам автор поста.

— Недели две назад на входе в Ратомский залив почти утонул прогулочный катер. Тремя спасательными катерами его достали со дна и отбуксировали на бывшую лодочную станцию. Все остались живы, — рассказывает другой очевидец.

Еще несколько очевидцев рассказывают, что «человек просто катал и хотел сделать глиссер на повороте», но что-то пошло не так, и они перевернулись. На борту было 5 человек, все остались живы. Утонули лишь несколько телефонов.

К слову, в катере после инцидента перебрали двигатель, заменили масла, фильтры, провели химчистку и он опять на ходу.

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