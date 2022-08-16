«Бэушки» из Беларуси смогли удовлетворить только 3% запросов россиян 16.08.2022, 21:19

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На вторичном рынке РФ лидирует Япония.

В первом квартале на Японию пришлось 86,6% импортируемых автомобилей, во втором — 87,4%. С их количеством даже перестал справляться порт Владивостока, и некоторым продавцам пришлось отказываться от заказов. Второе место во втором квартале занимает Беларусь с долей в 2,8%, а третье — США (2,3%), передает onliner.by.

По итогам второго квартала, большинство (80,6%) новых автомобилей ввозят из Китая. Для сравнения: в первом квартале — 28,3%. На втором месте с огромным отставанием расположилась Южная Корея (7%), на третьем — Япония (2,6%). В первом квартале вторую и третью строчки занимали Бельгия (25,2%) и Германия (17,4%).

Если в феврале в РФ импортировали 32 тыс. авто (как новых, так и б/у), то в июле — 25 тыс. легковушек, и большинство (68%) — подержанные. В феврале в частном порядке в Россию ввезли только 2% новых машин, а к июлю — 20%. Россияне (физлица) покупали в июле б/у автомобили за рубежом в 99% случаев.

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