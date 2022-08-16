Ушедшие из РФ немецкие мировые бренды показали рекордную прибыль 3 16.08.2022, 21:53

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Компании опубликовали финансовые отчеты.

Крупные немецкие компании, ушедшие из России после начала широкомасштабной войны РФ против Украины, показали существенные прибыли по результатам второго квартала 2022 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Среди таких компаний — автостроители Mercedes-Benz и Daimler Truck, Volkswagen и BMW, производитель модной одежды Hugo Boss, известный бренд спортивной одежды Puma.

Так, мировой лидер на рынке грузовиков и автобусов Daimler Truck показал сильный рост выручки и особенно прибыли. При выходе из России компания потеряла активы, оставленные в Набережных Челнах, стоимостью 220 млн евро. Однако уже по состоянию на август 2022 года глобальная выручка концерна выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18% до 12,1 млрд евро, а чистая прибыль увеличилась даже на 56% и составила — за три месяца — 946 млн евро. По итогам всего 2022 года компания ожидает суммарную выручку в диапазоне от 48 до 50 млрд евро.

Такие результаты были достигнуты благодаря повышению цен на грузовики, небольшому, на 4%, росту продаж, успешному развитию сервисного бизнеса и благоприятным валютным эффектам (низкому курсу евро к доллару), ведь Daimler Truck широко представлен на рынках США и Азии.

Другая автостроительная компания Mercedes-Benz получила настолько успешные результаты по итогам второго квартала 2022 года, что повысила прогноз на весь текущий год. Прогнозируется, что выручка существенно превысит прошлогодний показатель. Из свежего отчета группы следует, что глобальные продажи снизились во 2-м квартале примерно на 7% до 487 100 легковых автомобилей. Но выручка группы увеличилась на 7% до 36,4 млрд евро. Выросла и прибыль. За квартал она составила почти 3,2 млрд евро.

В Mercedes-Benz отмечают, что вынужденно сократили производство в условиях продолжающейся острой нехватки полупроводников (это проблема для всего мирового автопрома). Но имеющиеся микрочипы компания встраивала первым делом в наиболее дорогие модели. И они прекрасно расходились, поскольку, указывает компания, портфели заказов, особенно на автомобили класса люкс, полны в Европе, Северной Америке и в Китае.

Дефицит полупроводников, а также проблемы из-за локдаунов в Китае ударили и по другим автопроизводителям - Volkswagen и BMW. Однако У Volkswagen выручка по сравнению со 2-м кварталом прошлого года увеличилась на 3,3% до 69,5 млрд евро, хотя в России простаивали завод в Калуге и сборочное производство в Нижнем Новгороде. У BMW, несмотря на прекращение сборки в Калининграде, оборот вырос даже на 21,6% до 34,8 млрд евро.

Но теперь в Volkswagen с оптимизмом смотрят на перспективы текущего 3-го квартала и всего второго полугодия, поскольку портфель заказов хорошо заполнен, сбыт в Китае начал расти еще в июне, а цепочки поставок комплектующих явно восстанавливаются.

Руководство BMW в своих прогнозах более сдержанно и ожидает объемы продаж «слегка ниже» прошлогодних (они, правда, были рекордными), но при этом исходит из того, что прибыль до уплаты налогов окажется по итогам года «существенно выше», чем в 2021-м.

Производитель модной одежды Hugo Boss показал лучший 2-й квартал в истории фирмы. В начале марта компания закрыла в РФ более двух десятков фирменных магазинов и прекратила онлайн-продажи. Но вскоре после этого добилась значительного ускорения роста выручки и прибыли, особенно в Европе и Америке. В результате выручка выросла на 40% до 878 млн евро, а операционная прибыль (EBIT) увеличилась более чем в два раза до 100 млн евро. Это позволило предприятию более чем компенсировать списания в размере 15 млн евро в связи с сетью магазинов в России.

Рекорд показал и производитель спортивной одежды компания Puma минувший 2-й квартал вообще стал лучшим трехмесячным периодом в истории компании. Квартальная выручка, увеличившись на четверть, впервые превысила 2 млрд евро, чистая прибыль подскочила более чем на 73% до 84,3 млн евро. Особенно успешно дела шли в Америке и Европе, тогда как в Китае в финансовые показатели из-за локдаунов ухудшились.

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