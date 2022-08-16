Еще одна отрасль превращается в головную боль лукашистов 1 16.08.2022, 22:05

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В торговле усиливаются две негативные тенденции.

В Беларуси ускорилось падение розничного товарооборота. В январе-июле этот показатель снизился на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. Негативная тенденция наблюдается на фоне разогнавшейся годовой инфляции, которая в июле превысила отметку в 18%, пишет «Зеркало».

Розничный товарооборот за семь месяцев этого года составил 37,9 млрд рублей. Это на 1,5% меньше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года. Месяцем ранее этот показатель был в минусе на 0,6%. То есть белорусы стали меньше покупать товаров. Это происходит на фоне рекордной годовой инфляции, которая в июле превысила 18%, а также снижения реальных доходов населения.

Вторая тенденция, которую можно отнести к негативным, — рост расходов в магазинах, ТЦ и на рынках. То есть белорусам приходится тратить больше денег. Так, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,2 рубля. Годом ранее этот показатель был на уровне 16,8 рубля.

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