Одиозный каратель Грищенко ушел из милиции 27 16.08.2022, 22:23

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Максим Грищенко

Он уверовал в Бога и теперь печет хлеб.

Максим Грищенко был известен своей ролью в подавлении народных протестов с 2000-х. Однако в 2021-м полковник вышел из системы, открыл ИП и занялся благородным делом — печет хлеб. Также он обратился в протестантство и сменил имидж.

Неброского вида мужчина в темных костюмах и куртках, часто в кепочке и с рацией, Грищенко неизменно руководил арестами демонстрантов в Минске еще с 2000-х.

Он отдавал приказы на «винтилово» и сам прикладывался. Да, он ногами бил фотографа Юлию Дорошкевич.

Грищенко пробыл на службе до событий 2020-го. Его последняя должность — заместитель печально известного Игоря Подвойского, начальника милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома.

Но с Грищенко что-то случилось.

В начале 2021-го он, как стало известно «Нашей Ниве», ушел из карательного аппарата в другую сферу. Открыл ИП и стал печь хлеб!

Вместе с этим 46-летний отставник кардинально сменил имидж.

Что заставило некогда «главного по подавлению несогласных в Минске» уйти из системы в разгар репрессий — в начале 2021-го?

Сам Грищенко «Нашей Ниве» ничего не ответил.

Но предположение высказал его бывший коллега.

«У многих людей в жизни наступает момент, когда он оглядывается, оценивает, как он жил и что сделал, критически переоценивает свою деятельность и ценности. Вот у Грищенко, мне кажется, произошла такая переоценка ценностей.

Он пришел в протестантскую церковь. Но я не знаю что здесь первичное — отказ от роли карателя как результат влияния религии или религия как результат отказа от судьбы карателя. Он мог бы оставаться в системе и мучить белорусов дальше, — говорит его бывший коллега. — Я рад за него, что он нашел гармонию и подает другим пример, что можно зарабатывать не только соучастием в арестах и слежке. Можно просто печь булки», — прокомментировал человек, который служил с Грищенко.

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