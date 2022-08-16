На границе Житомирщины с Беларусью украинцы построили несколько линий обороны 16.08.2022, 22:38

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На границе находятся украинские военные подразделения.

Житомирская область одна из первых начала строить укрепрайоны на границе с Беларусью. Новая попытка вторжения не будет успешной.

Об этом в эфире «Эспрессо» сказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

«Мы должны быть готовы. Житомирская область – одна из самых первых, которая начала строить укрепрайоны на границе с Беларусью. Силами руководителя ОВА, житомирского бизнеса, города. Уже построено несколько линий обороны, заливаются бетонные оборонные сооружения, делаем фортификационные сборные конструкции из железобетона и много всего прочего», - сказал он.

По словам Сухомлина, достаточно большое количество военных подразделений находится на границе.

«Даже если у них (врагов. – Прим.) будет желание зайти, они точно не смогут зайти, как 24 февраля. Я постоянно на контакте с нашими военными. Глава ОВА, Офис президента инспектируют и отмечают, что в Житомирской области оборона выстроена достаточно серьезно», — подытожил мэр.

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