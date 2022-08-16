Во Львове пройдет встреча Зеленского, Гутерриша и Эрдогана 1 16.08.2022, 23:14

Cтороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

В Украине в четверг пройдут переговоры с участием президента страны Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает «Радио Свобода».

По информации ООН, Гутерриш за время визита в Украину посетит Львов. Там и пройдет его встреча с Зеленским и Эрдоганом. На пятницу запланирована поездка главы международной организации в Одессу, из порта которой недавно возобновился экспорт украинского зерна - в соответствии с договорённостями, подписанными в Стамбуле представителями Украины и России при участии ООН и Турции. После посещения Украины Гутерриш направится в Турцию.

Президент входящей в НАТО Турции Реджеп Эрдоган, как замечает Reuters, уже не раз пытается выступить в роли посредника в нынешнем противостоянии в Украине. Роль Анкары в соглашении по украинскому зерну называют решающей. 5 августа Эрдоган встречался в Сочи с президентом России Владимиром Путиным - и на тот момент это была вторая их встреча менее чем за месяц.

Как сообщил пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик, на переговорах во Львове стороны обсудят ситуацию вокруг Запорожской атомной станции, а также возможности политического разрешения военного конфликта с Россией, напавшей на Украину в конце февраля.

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