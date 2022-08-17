Саакашвили написал из Грузии: Я в плену, но сердце мое в Украине 17.08.2022, 1:00

Михаил Саакашвили

Третий президент Грузии написал письмо на украинском языке.

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявляет, что хочет лично принимать участие борьбе за свободу Украины.

Об этом говорится в письме политика, опубликованном на его Facebook-странице 16 августа.

«Я в плену, заключенный в Грузии, но мое сердце в Украине. Мое здоровье подорвано, но хочу, чтобы сограждане украинцы знали, что меня поддерживает духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, лидерство президента [Украины Владимира] Зеленского, поддержка всего мира Украины и моя безграничная вера в победу. Я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе и уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне», – написал Саакашвили.

Сейчас заключенный политик находится в частной клинике «Вивамед» в Тбилиси (его туда перевели из руставской тюрьмы 12 мая). За период пребывания в клинике Саакашвили похудел на 11 килограммов, сказал священник, который его посещал 10 августа.

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