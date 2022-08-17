Отдельный «привет» Лукашенко: интересные нюансы о новых взрывах в Крыму

Отдельный «привет» Лукашенко: интересные нюансы о новых взрывах в Крыму1
- Антон Павлушко
- 17.08.2022, 7:39
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Украинца еще даже толком не начинали.
Надо просто перестать курить. Рассказывая о Второй мировой, советская историография любила вспоминать о победе советского оборонпрома.
Как за ограниченное время из-под штангенциркуля советских инженеров на фронт отправляли новые виды вооружений, на что в мирное время ушли бы годы.
Война идет уже полгода. Оптимизация вооружений идет полным ходом. Смогли долететь до НПЗ в Новошахтинске, смогут долететь и до любого объекта в Крыму.
Отдельный привет Лукашенко, потому что там от границы до всех ключевых объектов экономики Беларуси еще ближе. Это мы еще даже не начинали.
Гвардейское – это бывшая база 43 полка морской авиации, которую после аннексии перевели в Новофедоровку, где ее сожгли ВСУ. Теперь там базируется 37-й смешанный авиаполк.
Скорее всего, туда начали перекидывать то, что не догорело в селе Новофедоровка. В Крыму еще несколько бывших военных аэродромов, которые россияне рано или поздно будут вынуждены начать использовать.
Довольно логично, что пока российские силовики и МЧС отвлекались на Джанкой, параллельно прилетело в другое место. Это происходит, когда часть ПВО сожгли ранее на херсонском направлении, часть потеряли в Крыму, а часть ПВО (а именно ракеты для ПВО + РСЗО) параллельно горит в Джанкое.
Еще вообще вопрос, может ли российская ПВО все это поразить. Видеть – может и может, а вот поразить? Вот вот…
Антон Павлушко, «Фейсбук»