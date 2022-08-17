Главари убегают из Крыма в РФ, а для всех остальных полностью закрыли Керченский мост 3 17.08.2022, 7:50

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Российские пропагандисты распространили слухи об «атаке» ВСУ на объект.

Так называемые представители «власти» Крыма после очередных взрывов начали тайно бежать в Россию. Для этого они решили закрыть Крымский мост, чтобы спокойно покинуть полуостров.

Керченский мост не будет работать до 6 часов утра 17 августа. А чтобы россияне точно не ехали по нему, чиновники оккупационной «власти» распространили слухи о якобы «атаке ВСУ».

Об этом сообщает украинская разведка.

По данным украинской разведки, российско-оккупационная «власть» запустила фейк, чтобы испугать «туристов» из РФ, которые уже задержались на полуострове, что Украина может обстреливать мост. Причиной закрытия моста называют работу ПВО, а для того, чтобы «обезопасить людей от обломков», нужно его закрыть. На самом же деле «власть» собирается вместе с семьями и имуществом тайно и тихонько убежать.

Напомним, утром 16 августа в поселке Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма раздались взрывы в воинской части российских оккупантов. Впоследствии стало известно, что ударили по воинской части русских захватчиков. Попали в хранилище боеприпасов.

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