В Румынии обнаружили огромный клад золотых колец, принадлежавших знатной женщине 17.08.2022, 8:13

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Открытие стало уникальным для Центральной и Восточной Европы.

В ходе своих недавних археологических раскопок в Румынии ученые сделали потрясающую находку в доисторической могиле: тайник из 169 золотых колец, около 800 перламутровых бусин и медный браслет с богато украшенной спиралью, пишет Artnet.

«Это феноменальное открытие. Такого сокровища больше нет нигде в Центральной и Восточной Европе. Это была могила чрезвычайно богатой женщины», — рассказал руководитель раскопок Калин Гемис.

Специалисты считают, что захоронение, найденное возле города Орадя в Трансильвании, принадлежит к культуре Тисаполгар-Романешты, которая процветала в Восточной и Центральной Европе примерно с 4500 по 4000 год до н.э.

«Этот золотой клад — сенсационная находка для того периода, учитывая, что всего золотых украшений из Среднедунайской низменности насчитывается около 150 штук. Но, здесь их более 160», — отметил Гемис.

На основании размера скелета и того факта, что в могиле не было захоронено оружия, археологи идентифицировали, что останки принадлежали женщине. Золотые кольца, вероятно, использовались для украшения ее волос.

«Мы хотим выяснить, к какой культуре принадлежало тело, а также были ли кольца сделаны из золота с трансильванских гор», — отметили эксперты.

Кости отправили в лабораторию для дальнейшего анализа, включая радиоуглеродное датирование и тестирование ДНК. Ученые займутся их очисткой и детальным изучением, после чего к концу года их можно будет выставить в музее.

Находка золотых сокровищ в древней гробнице соперничает с другими недавними археологическими открытиями, такими как тайник с золотыми украшениями VI века, который археолог-любитель нашел в Дании в конце 2020 года.

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