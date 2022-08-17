Элитные квартиры по цене бюджетных: что происходит на рынке арендного жилья в Беларуси 17.08.2022, 8:21

Столичный рынок недвижимости перенес три удара.

Что происходит на рынке арендного жилья сейчас и чего ожидать в ближайшие месяцы, Myfin.by рассказала начальница отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Маргарита Почицкая.

3 удара по рынку арендной недвижимости в Беларуси

Столичный рынок арендного жилья за последние несколько лет перенес 3 удара, из-за которых цены пошли вниз, а платежеспособных арендаторов в Беларуси стало гораздо меньше.

Удар № 1. Эпидемия COVID-19

— Условно рынок арендного жилья делится на три сегмента: бюджетные (аккуратные квартиры с бюджетным ремонтом, в спальных районах), комфорт (предполагают современный ремонт, наличие бытовой техники, зачастую в новостройках), элитные (в отдельных домах клубного типа, наличие системы «умный дом»).

Так вот, в 2019 году собственники хороших ухоженных квартир могли позволить себе устанавливать цены выше, чем в среднем по рынку. С приходом эпидемии COVID-19 в 2020 году были закрыты границы, следовательно, приток иностранцев прекратился. И спрос на элитное жилье сильно сократился. Снижение цен на «элитку» составило 50−100 долларов.

Уехали топ-менеджеры иностранных представительств. Удар получил и сегмент посуточной аренды из-за сокращения туристических потоков, в том числе бизнес-туристов. В 2020 году все относительно стабильные показатели были у арендных квартир класса комфорт, которые в основном снимали айтишники и специалисты с высокими доходами.

Удар № 2. Отток кадров из ИТ-отрасли

В 2021 году рынок начал восстанавливаться после спада очередной волны COVID-19, но в это время в Беларуси начался отток кадров из ИТ-отрасли. Это был второй удар по рынку, который больше всего отразился на показателях аренды квартир класса комфорт.

— Наш еженедельный мониторинг показывает, что сдать комфортное жилье становится все сложнее из-за истощения целевой аудитории.

Удар № 3. Нестабильность мировой экономики и высокая волатильность валюты

Третий удар случился уже в феврале 2022 года, когда начались боевые действия в Украине и сильно подскочил курс доллара. Перед арендаторами встал вопрос: как оплачивать возросшую почти вдвое аренду? В итоге арендодатели пошли на уступки и снизили цены на 30−40%.

— Сработал закон рынка — спрос сузился, расширилось предложение, и цены пошли вниз. Даже сейчас возвращать цены к докризисным не имеет большого смысла, так как арендодатели больше потеряют из-за простоя квартиры.

С конца июля рынок заполнили предложения для студентов.

— Заметно увеличилось количество недвижимости для сдачи в аренду. Как правило, это квартиры поближе к вузам или с хорошей транспортной доступностью. Студенты более активно снимают недвижимость в августе, когда получают подтверждение о зачислении.

Однако Маргарита отметила, что с прошлого года запросов на аренду квартир со стороны студентов стало меньше. Среди причин эксперт видит увеличение жилищного фонда белорусских общежитий: сдают после капитального ремонта и вводят в эксплуатацию новые здания, поэтому проблем с местами в общежитиях практически нет.

Если говорить о трендах рынка арендной недвижимости, то эксперт отметила, что собственники стали более лояльно относиться к семьям с детьми и домашними животными. Но и в договоре стали более детально описывать состояние квартиры, мебели и техники на случай порчи.

Однако владельцы квартиры все так же предпочитают не сдавать жилье курильщикам. Так как даже если переклеить обои и поменять мебель, запах сигарет все равно останется. Избавиться от него практически невозможно.

Что будет с рынком арендного жилья в ближайшее время

В марте в цене просели двух- и трехкомнатные квартиры, их стоимость до сих пор остается в районе 200−400 долларов. Цены на аренду однокомнатных апартаментов немного восстановились, но все еще не доходят до показателей 2019−2020 гг. Например, если ранее бюджетная однокомнатная квартира в спальном районе стоила 220 долларов за месяц аренды, в феврале — марте — 140−150 долларов, то сейчас обойдется в 160−170 долларов.

— В нынешней ситуации мы не видим предпосылок для дальнейшего роста стоимости аренды жилья. Предложения на рынке продолжают увеличиваться не за счет введения новых домов, а за счет падающего спроса. И некоторые квартиры из комфорткласса уже сейчас вынуждены конкурировать по цене с бюджетным сегментом, эта тенденция сохранится. Потому что, по сути, только бюджетные варианты сейчас по карману белорусам.

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