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В Макеевке ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов и ликвидировали офицеров ФСБ

  • 17.08.2022, 8:37
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В Макеевке ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов и ликвидировали офицеров ФСБ

Среди погибших есть представители высшего командного состава армии РФ.

Украинские военные продолжают ликвидировать российские склады, нефтебазы, штабы и командные пункты захватнических войск. Мощные удары с использованием новейших образцов западного вооружения наносят большие потери россиянам и уменьшают способность оккупантов к наступлению.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в середине августа защитники нашего государства произвели очень успешный обстрел командного пункта российской армии в Макеевке Донецкой области. В результате поражения погибли командиры многих подразделений и офицеры российской ФСБ.

По всей вероятности, командный пункт, в котором произошел «хлопок», был передислоцирован из Донецка из-за получения Украиной дальнобойных систем залпового огня. Вероятно, именно в этом КП находилось руководство, отвечавшее за наступательные действия захватнического войска в направлении Авдеевки и Песков.

Прилетело точно в цель

Как отметили в украинских спецслужбах, общие потери войск РФ после удара составляют около 70 человек. В настоящее время подтверждено 15 погибших, однако эта цифра может быть больше.

Состояние многих раненых медики оценивают как тяжелое. Некоторых офицеров собираются эвакуировать в Россию, но они не транспортабельны.

В больницах Макеевки, Донецка и других городов, куда захватчики развозили своих «трехсотых», нет нужных медикаментов и аппаратуры, чтобы «вытащить» тяжелораненых. Поэтому многие из них, вероятно, умрут в ближайшее время.

Среди погибших есть представители высшего офицерского состава оккупационной армии, которые «задвухсотились» вместе с личной охраной.

Кроме того, на «концерт кобзона» отправились полковник и два майора ФСБ.

Поскольку «хлопок» позволил значительно снизить командование на донецком направлении, HIMARS time можно считать очень успешным. Ибо без квалифицированных руководителей действия орков на передовой становятся более хаотичными и менее угрожающими фронту. Для замены же руководства и восстановления всей вертикали управления войсками, захватчикам нужно не менее недели, ведь в генштабе России должны не просто решить, кого посадить в кресла погибших, но и новоназначенным нужно время, чтобы разобраться в оперативном положении.

Россияне и местные заметно нервничают

Очередное уничтожение командного пункта, хотя и не привело к мгновенному улучшению ситуации на фронте, существенно подорвало боевой дух среди многих командиров оккупантов и террористов. Российские офицеры, понимающие, насколько серьезных людей ликвидировали защитники Украины, полностью осознают, что следующий удар могут нанести по ним.

При этом переезды, изменения дислокаций или попытки перенести стратегически важные штабы и склады дальше линии фронта не гарантируют безопасности, однако серьезно усложняют логистику и управление.

Кроме того, большая паника произошла и среди российских оккупантов и местных боевиков, дислоцирующихся в тылу. Ведь в августе Украина принялась применять HIMARS не просто для ударов по складам и нефтебазам, но и по местам скопления живой силы орды. Поэтому все понимают, что рано или поздно высокоточные ракеты достанут их в любой точке на временно оккупированной территории.

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