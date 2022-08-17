Как Владимир Владимирович тетю Валю изображал 5 Алексей Кафтан, «Деловая столица»

17.08.2022, 8:44

8,258

В гостях у сказки.

Одним из немногих шоу, которые предлагало детям советское телевидение эпохи развитого социализма, была программа «В гостях у сказки». Та, которая «Тетя Валя и миньоны». Она умирала медленно, но неуклонно, сопротивляясь всем попыткам реанимации, пока кирдык не настал и самой реанимационной бригаде – в1995 году телекомпания «Останкино» прекратила существование.

Но ничто не в состоянии удержать страну, которая твердо вознамерилась с головой уйти в прошлое. «В гостях у сказки» прошла через неистовый кремлевский ребрендинг, и теперь это двухдневное реалити-шоу, транслируемое всеми российскими информационными площадками. Основные каналы уделяют ему прайм-тайм в каждом новостном блоке. О нем пишут ведущие СМИ. В общем, успех грандиозный. Правда, ремейкерам пришлось отказаться от простенького и слишком прямолинейного названия в пользу более солидного и соответствующего требованиям времени.

Возможно, название «Х Московская конференция по международной безопасности» покажется вам унылым. Но на самом деле налицо результат продуманной спецоперации. На это указывает и неопределенный знак в начале – то ли римская литера, неявно продолжающая ряд V и Z, то ли кириллическая, вполне явно дающая качественную характеристику. На это указывает и формулировка «международная безопасность», соседствующая с топонимом «Москва» – в полном соответствии с хлопковой логикой. В сущности, это не менее изящный эпитет, чем «специальная военная операция» или «жест доброй воли».

Особого внимания заслуживает масштаб шоу. Свыше семисот участников – это, конечно, солидно. И – его подчеркнутый эгалитаризм, обычно России несвойственный: разместить министров обороны рядышком с обычными смертными офицерами – шаг в высшей степени демократичный. С большой долей вероятности — ставший следствием тренировок по трансграничной переброске мешков в ходе упомянутой операции. При этом бросающееся в глаза существенное повышение возрастного ценза не должно сбивать с толку: все же не стоит забывать, что участники шоу в массе – военнослужащие российской, союзных и партнерских армий, привычные к сказочной жизни.

Так что они с привычным воодушевлением разыграли серию новелл на полюбившуюся российской детворе и временно неохваченной военкоматами молодежи, а также самобытным гостям сюжет. В основу его по обычаю был положен Сказ о трехдневном триумфе сугубо суверенного многополярья над натовской военщиной с помощью заветных аналоговнетных технологий. Сказ тем более нужный сейчас, когда под прессом санкций воинство российское с махорки массово переходит на хлопок – даже в жарком Крыму.

Решение организаторов привлечь к роли Тети Вали Владимира Владимировича выглядит несколько спорным с точки зрения традиционных ценностей, но чего не сделаешь ради их распространения, так что такую самоотверженность можно только приветствовать. Хотя для усиления месседжа все же не помешали бы парик, очки и чуток алой помады. Впрочем, это, пожалуй, вкусовщина.

А вот роль Библиотекаря в исполнении Сергея Шойгу – это в высшей степени сильное решение. Хотя чтение, безусловно, не является самой сильной стороной министра нападения, именно его присутствие обеспечило максимальный эффект погружения в сказочную атмосферу. Владимир Владимирович возвестил фабулу идущей по плану борьбы с гнусным глобализмом, взрастившим украинских уберменьшей которые почти выкормили зловещую Антироссию костями несчастных домбассийцев. Но живых красок этой картине добавил именно Сергей Кужугетович. Образ армии супергероев, котороой для плановой победы не нужны ни мертвая вода (ибо нету), ни кладенцы ядреные (ибо Расеюшку защищать предназначены) получился весьма неплох. По сути, это ничто иное как чуткое следование завещанному великим абиссинским поэтом правилу «Сказка – ложь, да в ней намек…» Мол, даром, что захватили Запорожскую АЭС, ужель мы не понимаем, что за оружие неконвенционное огрести могем? Тем более что рисковать-то незачем, ведь СВО защитно-домбассийская доказала: любое якобы инновационное западное вооружение успешно «перемалывается в боях». С этим невозможно спорить: из выпущенных хвалеными «хаймарсами» ракет не уцелела ни одна.

Алексей Кафтан, «Деловая столица»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».