За выезд за границу белорусам придется платить намного больше 5 17.08.2022, 8:52

6,504

Изменены правила пересечения границы на авто.

16 августа Лукашенко подписал указ, вносящий изменения в систему работы электронной очереди на границе. Как сообщается в документе, изменения приняты для повышения эффективности работы системы электронной очереди.

Что изменится?

Указом отменяется бесплатное размещение транспортных средств в зоне ожидания. Из этого следует, что после вступления правок в силу весь транспорт, пересекающий границу в пунктах пропуска, оборудованных системой электронной очереди, будет обязан платить 1 базовую величину (32 рубля) за регистрацию в системе электронной очереди.

Другое нововведение — отмена возможности платного бронирования места в очереди. Въезд в зону ожидания будет упорядочен и станет производиться в порядке живой очереди.

На данный момент в Беларуси функционируют 11 автодорожных пунктов пропуска, на семи из них работает система электронной очереди.

По состоянию на вечер 16 августа на сайте belarusborder.by по-прежнему можно забронировать место в очереди.

В колл-центре сервиса сообщили, что они пока сами не знают, как будет происходить работа по новым правилам. По словам сотрудников, высшее руководство пока не давало каких-либо объяснений относительно этого.

За что еще нужно платить при пересечении границы?

Оплата за регистрацию в системе электронной очереди — это не единственные обязательные расходы для автомобилистов, которые хотят выехать за границу на собственном авто. Напомним, с лета 2021 года белорусы обязаны оплачивать местный сбор за пересечение границы в размере одной базовой величины. Его должны платить водители легковых автомобилей и грузовиков общим весом до 5 тонн. Официально средства собираются на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Получается, что путешественники, пересекающие государственную границу на авто через 7 из 11 пунктов пропуска, теперь должны заплатить государству 64 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».