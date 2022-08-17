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Россия потеряла в Крыму очень мощное оружие

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  • 17.08.2022, 8:55
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Россия потеряла в Крыму очень мощное оружие

Глава Меджлиса рассказал новые подробности о серии взрывов на полуострове.

Вчера в Крыму раздались взрывы сразу в двух местах. Утром случился «хлопок» на складе боеприпасов под Джанкоем, а днем кто-то покурил на военной авиабазе в поселке Гвардейское под Симферополем. Взрывы на полуострове изрядно напугали непрошеных гостей, из-за чего на вокзалах наблюдаются очереди, а Крымский мост буквально встал в пробках.

Каковы последствия курения в неустановленных местах в Крыму, кто бежит с полуострова и как взрывы повлияли на местных жителей - в эфире Апостроф TV рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

– Мы видим огромные очереди на Керченском мосту. О каких еще последствиях ударов по временно оккупированному Крыму вы можете рассказать?

– Большие очереди сейчас мы наблюдаем на железнодорожном вокзале в Симферополе. Оккупанты сократили количество поездов из Симферополя на Москву и другие города России. Дело в том, что железнодорожный транспорт так построен в Крыму, что все поезда, которые из Симферополя или Севастополя отправляются на север, обязательно проходят через Джанкой, затем они перенаправляются – раньше через Запорожье и Мелитополь на Москву было, а теперь по мосту через Керченский пролив. Для того чтобы выйти на этот мост, поездам все равно нужно пересекать Джанкой. А там сейчас заблокировано все. Поэтому пассажиров на автобусах отвозят во Владиславовку – станция такая находится под Феодосией. Там уже их сажают на поезда, и они направляются из оккупированного Крыма на территорию России.

Трафик по автомобильным дорогам увеличился в течение дня. Думаю, что это отдыхающие. В основном, граждане РФ, которые приехали на курорт, потому что в другие страны им сейчас поехать очень сложно. Нет виз, санкции во многих странах, поэтому они ехали в Крым. Теперь они ищут пути, как быстрее выбраться оттуда.

Наши люди говорят о том, что граждане России уже не ожидают окончания своих запланированных отпусков. Так после первого взрыва на аэродроме в Новофедоровке, так и после взрывов под Джанкоем, а также на аэродроме в поселке Гвардейское под Симферополем.

– Вы говорите, выезжают туристы. А как насчет офицерских семей?

– У нас нет сомнений, что часть из них уже потянулась на выход. Мы сейчас пытаемся мониторить объявления по продаже недвижимости в Крыму. Пока у нас нет данных, которые бы говорили о резком росте объемов продаж, но, думаю, что мы это увидим на днях, поскольку на территории оккупированного Крыма уже было два таких конкретных месседжа поселившимся в Крыму, а также семьям тех, кто служит в карательных органах оккупационных властей, или военнослужащих.

Это произошло еще 9 августа, когда под Саками в Новофедоровке было уничтожено как минимум 9 современных военных самолетов российской армии. А возле Джанкоя – один из самых мощных складов. Еще будут определяться параметры этого склада боеприпасов, но все выглядит так, что на этом складе в селе Майское возле поселка Азовское были сконцентрированы современные зенитно-ракетные комплексы, которые не только должны были быть расположены на территории полуострова, но и должны были быть вывезены в Мелитополь, в Херсонскую область. Оттуда они должны были быть задействованы против Вооруженных сил Украины.

Похоже, что Вооруженные силы Украины просто заранее все это очень четко спланировали и опередили противника, у которого не просто взорвался склад, а он потерял те мощные виды оружия, с которыми готовил новое наступление.

– Россияне традиционно с преувеличениями заявляют, что местное население ужасно страдает от украинских ударов. Мол, украинцы бьют по местному населению. У вас есть какие-то данные, насколько долетело от аэродромов, складов и баз до домов местных жителей?

– Я буду говорить как есть. Любой человек, живущий на территории, где идут военные действия, или подвергающийся ударам или бомбардировкам, боится за свою жизнь и жизнь своих близких – это нормально.

Относительно взрывов в Майском. Дело в том, что этот мощный склад, который взорвался весь, потому что детонировал не один час, был обустроен немного подальше от домов. Это был заброшенный животноводческий комплекс – ферма. И в этих постройках российские оккупанты устроили склад боеприпасов. Поэтому сейчас у нас нет данных о, не дай Бог, каких-то человеческих потерях. Я имею в виду среди мирного населения. Но у нас есть данные о том, что во многих домах снесена крыша.

В поселке Азовское есть крымскотатарская школа. Я точно знаю, мне звонили по телефону, что в этой школе выбиты почти все стекла от мощности взрыва. Но, дай Бог, чтобы среди людей не было жертв. Мы говорим всем людям, что все должны быть готовы к таким явлениям. У них должны быть заранее заготовленные места, чтобы они береглись сами и своих детей берегли.

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