За сколько дней реально получить «Шенген» белорусам? 2 17.08.2022, 9:05

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Актуальная информациям о том, что происходит в визовых центрах страны.

Туристический сезон близится к своему завершению, но спрос на получение виз в европейские страны остается высоким. За два года пандемии у многих закончились сроки «шенгенов», а с учетом того, что сейчас для туристов открыто не так много посольств и визовых центров, ожидание порой затягивается надолго.

Журналисты onliner.by посмотрели, какие свободные даты есть сейчас, изучили форум и сообщения читателей о ситуации с очередями, сроками возврата паспортов и выдачи виз, а также лайфхаками.

Венгрия

Форумчане сообщают, что выловить свободные даты на сайте визового центра и консульства Венгрии почти нереально, поэтому немало людей сразу идут в турфирмы.

— Получали визу через тур. В нашем автобусе, похоже, были все, кто подавался с нами в ВЦ. По разговорам показалось, что консул просто добавил год к предыдущей визе. У меня была польская на три года, дали на четыре. У кого в паспорте не было визы, поставили однократную. Скорее всего, можно подаваться через любую турфирму, которая работает с венгерским посольством, шансов получить длинный шенген гораздо больше, чем при самостоятельной подаче, — пишет белоруска.

Есть и история самостоятельной записи через консульство в Минске. Минчанин подал документы 15 июля, а паспорт забрал ровно через две недели. У парня была трехмесячная венгерская виза в 2019 году и греческая в этом (на 11 дней).

— Приложил документы: билеты на фестиваль Sziget 2022, купленные невозвратные авиабилеты Варшава — Будапешт — Варшава и автобусные Минск — Варшава — Минск, бронь хостела с 10 по 16 августа, справка с места работы о заработной плате, копии предыдущих виз. К основному пакету документов по своей инициативе приложил билет на Sziget 2019, авиабилеты и фото с фестиваля с того же года, — рассказывает он.

В итоге молодой человек получил визу на год.

Греция

Заявки на получение визы можно подать либо через греческий визовый центр в Минске, либо непосредственно в генконсульстве в Москве.

Визовый центр Греции в Минске в этот сезон работал непрерывно, и даже в начале июня было много свободных дат хоть на следующий день. Сейчас даты не так доступны, но шансы записаться есть. Правда, есть нюанс: греки не особо охотно выдают долгосрочный «шенген», чаще открывают визу на срок одного путешествия.

Вот история Дмитрия. У него и его семьи ранее были годовые визы в ЕС, а последние — двухлетние литовские «шенгены» — закончились в 2020 году. В 2019-м белорусы ездили в Грецию на автомобиле на несколько недель, есть штампы. В конце июля Дмитрий подавал документы на шестерых (троих взрослых и троих детей) — в итоге всем открыли «шенген» на год. Паспорта доставили на дом на 17-й день после подачи.

— Подавали абсолютно стандартный набор документов для поездки на автомобиле, много раз перечисленный на форуме. На недвижимость ничего не подавали, пояснительное письмо консулу не писали. Все брони были с Booking.com и неоплаченные. Поездка планируется на 30 дней. Зеленую карту сделал на 60, приложил, — начинает рассказ форумчанин.

Теперь он делится наблюдениями (не только из своего опыта) и лайфхаками, как повысить шансы на получение визы с более длительным сроком действия:

Положить максимально возможную сумму денег на карту для справки из банка.

Иметь как можно бо́льшую зарплату в справке с работы, особенно в последние пару месяцев — как вариант, можно попросить перечислить квартальную премию пораньше.

Планировать как можно более длительное пребывание в Греции (у Дмитрия и семьи указано 22 дня из 30).

Иметь реальный и хорошо проработанный маршрут поездки (у семьи белорусов были три отеля/виллы в Греции, интересные и не самые дешевые отели по маршруту).

Страховки на относительно крупные суммы (например, €50—60 тыс. на человека и с запасом минимум в 15—20 дней).

Если вы подаетесь с детьми, то вероятность отказа гораздо ниже.

Зарегистрироваться на сайте у нас получилось, но активировать аккаунт — нет, поэтому ближайшие свободные даты остались для нас секретом. Кроме €35 за визу, греческий визовый центр взимает сервисный сбор в белорусских рублях — €30 в эквиваленте за паспорт.

Германия

В первой половине июня посольство ФРГ в Минске возобновило прием документов на туристические визы. Это связано с тем, что в Германии временно сняли коронавирусные ограничения. Регистрироваться на подачу документов нужно онлайн, но придется мониторить даты.

Судя по сообщению на форуме, 15 августа документы на визу подавали две сестры по неофициальному приглашению от троюродной сестры.

— Документы — все по списку: копия паспорта, копия последней визы, которая есть в паспорте (ее вернули), распечатанное фото написанного от руки приглашения с копией ВНЖ и паспорта, выписка с карт-счета с печатью банка (без перевода), справка с работы о занимаемой должности и зарплате за три месяца на русском и с другой стороны на английском языке, по ИП — копия свидетельства и выписка с расчетного счета за три месяца со штампом банка (без перевода), — перечисляет одна из подававшихся девушек.

Анкету белоруски заполняли в электронном формате, возле окошка в визовом центре пробыли примерно 20 минут.

— Если все документы подготовлены хорошо, то получается достаточно быстро и вопросов не много. Были люди, которых отправляли за недостающими документами, — отмечает она. — Вопросы задавали такие же, что и большинству: кем является приглашающий, когда и почему уехал в Германию, есть ли еще родственники в Германии, когда планируется первая поездка, на какой срок хотим визу, была ли до этого шенгенская виза, если была, то какая и куда по ней ездили.

Еще одна белоруска подавалась на немецкий «шенген» по приглашению мужа (немца) своей родной сестры. В итоге женщина получила мультивизу до 31 декабря, хотя запрашивала на год.

— Приглашение неофициальное, был оригинал, но там некорректно указали даты — в тот же день принесли еще и скан, который прислал зять по имейлу. Подготовили все документы по списку. Билеты на самолет даже не стали смотреть, что она моя сестра, тоже никому не интересно. Справку с работы несла сразу на английском языке. Выписку со счета сама подписала рукой на английском языке, сами транзакции не переводила. На карте было около €2 тыс. (подавались я и дочка), и еще выписка с карты в белорусских рублях — там был остаток 400 рублей. До этого было много шенгенских виз и много поездок, последняя виза была двухлетняя литовская.

Форумчанка отмечает, что сотрудники принимают документы очень вежливо, советуют и подсказывают. Если не хватает каких-то документов, отправляют, чтобы донесли.

Дания

В конце мая минский визовый центр Дании останавливал прием документов, а спустя два месяца возобновил. В ВЦ нам сообщили, что предварительная запись для предоставления заявления не нужна. Подача документов возможна по всем категориям виз, однако, если поездка планируется с целью туризма, существует вероятность отказа. Подача документов в датский визовый центр осуществляется без предварительной записи с 9 до 16 часов по будням.

Стоит также обратить внимание, что стоимость визы в Данию — €80, а не €35. Дело в том, что после нововведений дополнительное соглашение между Беларусью и этой страной пока еще не заключено. Сервисный сбор в ВЦ — €53.

Форумчанка Ольга звонила в датский визовый центр — там сразу предупредили, что выдача туристических виз для белорусов затруднена.

— Сказали: можете подаваться, но, скорее всего, будут отказы, — отметила белоруска.

Так что стоит подумать, нужно ли подаваться сюда, если вы собираетесь в Европу как турист.

Италия

Пользователи форума сообщают о проблемах с поиском свободных дат через сайт.

— Я уже несколько дней пытаюсь через ВЦ и не вижу ни одной свободной даты даже на февраль — все окошки белые. Потом меня блочат на день. Может, я что-то делаю не так? — задается вопросом белорус.

Ранее наши читатели сообщали, что записываться в итальянский визовый центр нужно по живой очереди. У здания работают волонтеры, которые формируют списки и потом уведомляют в вайбер, что пора приходить. Также есть вариант попробовать записаться непосредственно через посольство Италии — некоторым таким образом удавалось сильно сэкономить время и деньги.

А теперь об опыте выдачи итальянских шенгенских виз. Форумчанин подавался в ВЦ 8 августа — на входе сотрудник взял документы и написал срок: на три года.

— Стандартный набор документов, поездка на машине. Оплаченные брони жилья в Италии на 21 день и по дороге в страну. Выписка с текущего счета с хорошим остатком в рублях и пару тысяч долларов. Итог — однократная виза на 15 дней пребывания с коридором в месяц. Срок визы меньше, чем оплаченное пребывание в отеле на территории Италии.

Еще одна белоруска подавалась в этот же день. Несла набор документов, как и требуется, а также подтвержденные брони отелей и авиабилетов, выписка с карт-счета на хорошую сумму.

— До этого было много виз — семь штук за семь лет, но взяли только одну за последние три года — польскую годовую. Может быть, это повлияло. Жаль, что не делают скидку на то, что в ковид никто никуда не ездил. Была годовая итальянская виза, но тоже старше чем три года. Итог — мультивиза на шесть месяцев. Спасибо, что не однократная, но все равно обидно, конечно, — делится впечатлениями форумчанка.

Есть и более позитивная история. Отец форумчанина подавал документы 28 июля в консульстве, паспорт забрал 8 августа. Стандартный пакет документов, справка о зарплате за полгода по 2 тыс. рублей, выписка с карты в рублях с движением, выписка с валютной карты с остатком $3 тыс. (положили — сняли).

— Взяли и свидетельства на недвижимость, и маршрутный лист, в последнем указали поездку для них с мамой (у мамы действующая польская виза, прикладывали ее копию и копию паспорта). Страховка на 20 дней, брони на Booking.com — все неоплаченные и отменяемые. Прошлые визы — польские на год, потом на два с половиной года (закончилась в 2021-м). Просили три года, дали на два.

Словакия

Податься на словацкий «шенген» можно двумя способами: или по живой очереди, или мониторить свободные даты на сайте визового центра.

— Скорее всего, выкидывают автоматически ночью или рано утром. Первый и последний раз я видела свободные окошки в понедельник, 8 августа, в Гомеле, сразу на несколько дат и несколько окон, — пишет форумчанка.

Она не рекомендует минчанам брать первые попавшиеся даты в Гомеле, лучше попробовать поймать в Минске или попытать счастья в живой очереди.

— По живой очереди в Минске сразу на входе в начале дня могут пояснить ситуацию, что на несколько дней вперед всех обзвонили и люди будут или, наоборот, что неизвестно, все ли придут, — отмечает она.

Также есть сообщения, что даты нередко появляются в дневное время (добавляются несколько раз).

Еще один белорус подавал документы для поездки в Португалию (Словакия выдает визы для этой страны). Из документов предоставлял брони авиабилетов (некоторые из них выкупленные), бронирование отелей (все оплаченные, прилагал подтверждение с Booking.com, а также просил каждый отель прислать официальное подтверждение бронирования с подписью и печатью по электронной почте), страховки, справки с места работы и выписки из банка (чуть больше €1 тыс. на человека).

— Документы в ВЦ отдали 28 июля, а 1 августа уже получили визы (на третий рабочий день, включая день подачи). Итог — годовые визы. До этого были годовые Испания и Греция. Очень довольны результатом в нынешнее время. И по цене хорошо по сравнению с другими странами, куда сейчас не записаться. Как оказалось, не так уж сложно подаваться на визу в Словакию, — делится опытом форумчанин.

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