Илон Маск: Я не собираюсь приобретать спортивные команды 3 17.08.2022, 9:11

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Миллиардер назвал шуткой свое сообщение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Американский бизнесмен Илон Маск опроверг озвученное ранее сообщение о покупке английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Ранее Маск в Twiiter заявил, что намерен приобрести «МЮ»: «Я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии! Кроме того, я покупаю «МЮ», добро пожаловать».

Затем американец, отвечая на вопрос о серьезности своего высказывания, написал: «Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не собираюсь приобретать спортивные команды».

На данный момент владельцем «Манчестер Юнайтед» является семья американских бизнесменов Глейзеров. Команда после двух туров чемпионата Англии занимает последнее место в таблице, не набрав ни одного очка.

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