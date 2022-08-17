закрыть
17 августа 2022, среда, 9:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Илон Маск: Я не собираюсь приобретать спортивные команды

3
  • 17.08.2022, 9:11
  • 1,026
Илон Маск: Я не собираюсь приобретать спортивные команды

Миллиардер назвал шуткой свое сообщение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Американский бизнесмен Илон Маск опроверг озвученное ранее сообщение о покупке английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Ранее Маск в Twiiter заявил, что намерен приобрести «МЮ»: «Я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии! Кроме того, я покупаю «МЮ», добро пожаловать».

Затем американец, отвечая на вопрос о серьезности своего высказывания, написал: «Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не собираюсь приобретать спортивные команды».

На данный момент владельцем «Манчестер Юнайтед» является семья американских бизнесменов Глейзеров. Команда после двух туров чемпионата Англии занимает последнее место в таблице, не набрав ни одного очка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип