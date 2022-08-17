Ученые выяснили, кто проживает на Эвересте 17.08.2022, 9:14

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Международная команда специалистов впервые провела подобное исследование.

Эверест — высочайшая вершина нашей планеты (8848,86 метра), однако даже в таких экстремальных условиях могут обитать живые организмы. Международная команда исследователей под руководством Общества охраны дикой природы и Аппалачского государственного университета (США) впервые наиболее полно описала биоразнообразие «крыши мира». Результаты опубликованы в журнале iScience.

Ученые анализировали экологическую ДНК, или ДНК окружающей среды (эДНК), выделенную из проб воды, собранных на склонах Эвереста — на высоте от 4500 до 5500 метров над уровнем моря. Исследование эДНК позволяет выявлять следовые количества генетического материала и предлагает более доступный, быстрый и комплексный подход к оценке биоразнообразия.

Участки отбора проб включали альпийскую зону, где уже нет деревьев, но еще растут цветковые растения и кустарники, а также эоловую зону и лежащую за пределами ареалов покрытосеменных. Всего ученые отобрали 20 литров воды. В них идентифицировали ДНК организмов, принадлежащих к 187 таксономическим отрядам, что соответствует 16,3% всех известных отрядов живых организмов.

В том числе авторы работы обнаружили ДНК коловраток и тихоходок, известных способностью выживать в самых суровых и экстремальных условиях. Хотя исследователи сосредоточились на определении организмов до отряда, им удалось идентифицировать роды и вид некоторых существ. Например, они выявили ДНК тибетского урала — птицы из семейства фазановых — и ДНК домашних собак и куриц, что свидетельствует о том, как сильно деятельность человека влияет на окружающую среду.

Ученые также обнаружили ДНК сосен, которые растут далеко внизу от места отбора проб, показав, насколько далеко ветер может переносить пыльцу. Другой интересной находкой стал генетический материал поденки: эти насекомые выступают известным индикатором чистоты водоемов.

Исследование поможет отслеживать изменения биоразнообразия Эвереста с течением времени, так как глобальное потепление и антропогенное воздействие влияют и на эту труднодоступную для человека экосистему.

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