ВСУ ликвидировали «полковника» из Донецка с позывным «Кореец» 17.08.2022, 9:39

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Он был начальником противовоздушной обороны «ДНР».

На войне в Украине ликвидирован предатель из Донецка Дмитрий Цхе с позывным «Кореец». Он был «полковником» оккупационной армии, так называемым начальником противовоздушной обороны «ДНР», сообщает «Главред».

Экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин посвятил Цхе некролог, назвав его «одним из самых лучших и самых стойких» захватчиков. Об этом в Twitter сообщил блогер Necro Mancer.

Дмитрий Юрьевич Цхе родился в 1976 году в поселке Чаган Семипалатинской области Казахстана. Проживал оккупант в Донецке по адресу Ленинский проспект, дом 146.

В 2017 году он попал в базу «Миротворца» как боевик незаконных вооруженных формирований – «заместитель начальника отдела ПВО» так называемого командования первого армейского корпуса «ДНР».

Ликвидирован Цхе 12 августа. Гиркин заявил, что «Кореец» воевал под его руководством в 2014 году в Славянске.

«Он возглавлял наиболее результативную мобильную группу ПВО, которая уничтожила не менее трех вертолетов ВСУ из семи сбитых в районе города. После ухода «Грозы» – уже в Донецке – командовал всеми нашими группами ПЗРК», – написал террорист.

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