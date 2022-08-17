Игорь Лосик впервые за время нахождения в колонии созвонился с женой 17.08.2022, 9:43

Игорь Лосик

Политзаключенный рассказал о своем здоровье.

Последними новостями о муже с Intex-press поделилась жена политзаключенного Игоря Лосика Дарья Лосик.

По словам Дарьи, ей уже дважды удалось поговорить с Игорем по телефону. Созваниваться можно было бы и чаще, но так как Игорь «склонный к экстремизму», его в этом ограничивают.

— Один звонок в две недели продолжительностью около пяти минут, — рассказывает об ограничениях Дарья Лосик.

Так или иначе, говорит девушка, благодаря этим звонкам она может быстро что-то спросить у мужа, узнать, как его здоровье, настроение и обстановка в целом. В последнем телефонном разговоре, в частности, Игорь, страдающий от артериальной гипертензии, успокоил ее, сказав, что все необходимые медицинские препараты ему выдают регулярно.

— Очень переживаю за здоровье мужа, ведь сейчас такая жара, — поясняет причину своей тревоги Дарья.

Письма от Игоря, по словам девушки, доходят регулярно: три – четыре в неделю. Как и прежде, письма доходят только от родственников.

Дарья говорит, что Игорь старается ответить в первую очередь Дарье.

— Вечером после работы у Игоря совсем мало времени, ответить на письма, я так понимаю, он может только по воскресеньям, ведь работает он шесть дней в неделю, — отмечает девушка.

В моральном плане, по словам Дарьи, мужу значительно проще, чем в СИЗО, где он был один на один с каменными стенами. В колонии у него хотя бы есть возможность ненадолго выходить на улицу.

Дарья с нетерпением ждет возможности получить свидание с Игорем.

— Я не буду загадывать, когда это получится, но очень надеюсь, что оно состоится как можно скорее, — резюмирует она.

Напомним, Барановичский блогер находится в ИК-1 Новополоцка. Игорь Лосик был задержан у себя дома в Барановичах 25 июня 2020 года, все это время он находился в различных СИЗО — в Минске, Жодино и Гомеле. Приговор в виде 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима был озвучен Игорю 14 декабря 2021 года.

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