Новые взрывы в Крыму: эксперт объяснил, чем именно могли быть нанесены удары 17.08.2022, 9:49

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В каждом конкретном случае это сочетание разного рода инструментария.

Во вторник, 16 августа, в Крыму прогремела серия взрывов – вблизи поселка Азовское Джанкойского района горела российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции. Позже на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма тоже раздавались взрывы.

Военный эксперт Тарас Жовтенко в выпуске ТСН объяснил, чем именно могли быть нанесены удары. Могут ли это быть легендарные HIMARS, другие ракеты, беспилотники или, возможно, вообще речь идет о работе диверсионных группах?

«Я думаю, что в каждом конкретном случае это сочетание разного рода инструментария, потому что по каждой конкретной географической точке, по каждому конкретному военному объекту есть целый ряд уникальных обстоятельств, которые влияют на то, как украинские Вооруженные силы планируют удар, планируют уничтожение каждого конкретного российского военного объекта, поэтому, я думаю, там, где это удобно, работает реактивная артиллерия, и, соответственно, те средства поражения, которые у нас есть, там, где это удобно, могут работать Силы специальных операций. Где можно добиться максимальной эффективности в сочетании первого и второго, происходит именно это», — пояснил эксперт.

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