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Пионтковский: Отчаянное положение Путина очень показательно

  • 17.08.2022, 10:28
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Пионтковский: Отчаянное положение Путина очень показательно
Андрей Пионтковский

Глава РФ вымаливает прекращение огня.

«Все, что делает Путин сейчас, это вымаливает прекращение огня», – утверждает политолог и журналист Андрей Пионтковский в эфире Ukrlife.TV:

– После того, как провалилась миссия Драги, Макрона и Шольца, Путин нанял на ту же роль Эрдогана.

И президент Турции сейчас повторяет все те же макроновские нарративы, мол, не надо унижать Россию, надо ей дать возможность спасти лицо.

И то отчаянное положение, в котором Путин находится, очень показательно. Он же понимает, кто такой Эрдоган, который дал обещание поехать в Киев, но сам прекрасно осознает, что у него там ничего не выйдет. Он приедет в столицу Украину, и его пошлют туда же, куда и русский корабль.

А потом он скажет Путину: «Владимир, я старался, но ничего не вышло».

По словам Пионтковского, за такое посредничество президент РФ заплатил Турции «целой Арменией и Сирией вместе с другом Башаром Асадом».

– Многие забыли, – говорит Пионтковский, – что в 2021 году турецкая и азербайджанская армии объединились.

И, между прочим, на заметку Путину, великому борцу против расширения НАТО, это армия Североатлантического альянса. Теперь весь южный Кавказ контролирует турецко-азербайджанская армия НАТО.

Так вот 5 августа Эрдоган встречался с Путиным в Сочи, а 3-го турецко-азербайджанские войска вступили в Лачинский коридор, соединяющий Армению с остатками Нагорного Карабаха и начали там деловито занимать какие-то господствующие высоты.

А весь этот коридор и остаток Карабаха, по соглашению, подписанному в Кремле 9 ноября 2020 года контролируется российским миротворческим контингентом. Но, во-первых, половину этого контингента уже отправили в Украину, где соответствующим образом она была утилизирована, а во-вторых, другая половина ничего не пикнула в ответ на такие действия объединенной армии.

В целом, отмечает эксперт, это довольно типичная ситуация для России, так как, по его словам, и царская, и коммунистическая, и посткоммунистическая Россия продают своего союзника Армению.

– Ну и Башара Асада он тоже сдал, – уверен Пионтковский. – Эрдоган заявил, что в ближайшее время его войска входят на север Сирии. Там он в ближайшее время расширит контроль в провинции Идлиб и особенно его волнует освобождение от асадовцев города Алеппо, того самого, что героически разрушила до основания российская авиация. А Алеппо всегда считался второй жемчужиной Османской империи после Стамбула.

В общем, Эрдоган свои коврижки получил.

Но Путин же не может не понимать, что он платит такую цену как предательство Армении и Башара Асада за совершенно пустые обещания. Ему, видимо, хочется в это верить. Как говорится, «ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад».

Политолог также отмечает, как последнее время сменилась риторика главы оборонного ведомства РФ.

– Когда выступал Шойгу, он перечислял цели их «спецоперации». Так вот там не было уже никакой ни демилитаризации, ни денацификации. Было сказано про обеспечение безопасности России и про прекращение геноцида народа Донбасса. То есть, они уже сражаются за свою жизнь, – считает Пионтковский.

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