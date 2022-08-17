Бегство из Крыма: оккупанты хотят обеспечить себе «элитный коридор» 6 17.08.2022, 10:39

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Нагрузка на Керченский мост может стать критической.

После взрывов в Крыму в истерическом темпе происходит эвакуация с временно оккупированного полуострова. Оккупационные власти пытаются корректировать нагрузку на Керченский мост, чтобы обеспечить так называемый «элитный коридор».

После взрывов в Крыму люди эвакуируются в истерическом темпе, скуплены все билеты, забиты железнодорожные и автомобильные направления. Об этом в эфире единого телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает 24 канал.

По словам Гуменюк, оккупационные власти пытаются корректировать нагрузку на Керченский мост, ведь хотят обеспечить там определенный «элитный коридор». Это означает, что захватчики пытаются эвакуировать тех, кого считают ценными.

«Это говорит о том, что они действительно верят в ВСУ и понимают последствия будущие», – сказала Гуменюк.

Тем временем на временно оккупированной Херсонской области военное руководство хочет сохранить свою жизнь и убегает. Оккупанты понимают, что контроль ВСУ над транспортными и логистическими артериями достаточно мощный.

Утром 16 августа вблизи Джанкоя прогремели взрывы. Были «прилеты» в склады боеприпасов, возник пожар на трансформаторной станции у железной дороги. Кроме этого, в результате взрывов под Джанкоем повреждена железная дорога. В настоящее время движение поездов остановлено.

Также ВСУ попали по воинским частям россиян в Азовском, чем сильно испугали оккупантов. Кроме этого, взрывы были слышны в Симферополе. Местные жители полагают, что могло прилететь в казарму русских военных.

9 августа серия взрывов прозвучала у авиабазы россиян в Новофедоровке, на аэродроме «Саки». Тогда оккупанты потеряли более 9 воздушных судов.

Люди массово хотят покинуть полуостров – на Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик машин. Также огромные очереди зафиксированы на жд вокзале Симферополя. Однако железнодорожное сообщение остановлено из-за повреждения пути.

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