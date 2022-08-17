Минчанин получил выплату каско за угнанный Lexus, а страховая требует деньги назад 10 17.08.2022, 10:45

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Даже может отсудить назад еще больше.

Был у Алексея серьезный Lexus GX460, было полное каско без учета износа, было впечатление, что ничего плохого не случится, а если и случится — страховка все покроет.

Затем Lexus угнали, а со страховой компанией пришлось судиться из-за суммы возмещения. Теперь же и вовсе Алексей должен все вернуть, а возможно, даже гораздо больше, чем получил. Как же так вышло? Разбирался сайт onliner.by.

2017-й

— Был у меня Lexus GX460, его угнали, — начинает свою историю мужчина.

— Как угнали?

— Ну как обычно угоняют машины... Сентябрь 2017-го, я ездил в Москву. Вечером поставил автомобиль во дворе, утром спускаюсь, а его нет. Пошел в полицию, все оформил. Там, кстати, все на высшем уровне, я даже удивился: приняли заявление, сразу посмотрели камеры, увидели, как машина уехала из города. Для меня подготовили все документы — ну никаких вопросов. С этими документами я вернулся в Беларусь, пришел в свою страховую. Часть возмещения мне выплатили, а остальное не хотели отдавать, — Алексей достает кипу документов из толстого портфеля.

— Почему не хотели отдавать?

— Сказали, что провели какую-то оценку и теперь выплатят мне не ту сумму, которая была прописана, а меньше. Я с ними судился и отсудил эту недостающую часть. Сейчас найду: 76 тысяч мне выплатили, еще 17 тысяч я отсудил.

Запомним этот момент.

2019-й

Прошло два года, о машине никаких вестей, да Алексей уж и думать про нее забыл: ну ей-богу, какая вероятность, что дорогой Lexus, угнанный в Москве, найдут?

— Как-то вдруг приходит ко мне гомельский следователь и говорит, что найден похожий на мой автомобиль с перебитыми номерами. Именно похожий — это важно, — так как никаких следственных действий еще проведено не было, — продолжает собеседник.

— Машину нашли в России?

— Нет, в Гомеле. Оказалось, что там замешаны некие деятели, у которых было много таких автомобилей, целая дюжина. И вот их всех взяли. Я следователю говорю, мол, здорово, класс, но я уже получил от страховой компании компенсацию — наверное, машина мне теперь не принадлежит, она в собственности у страховщиков. Ну и все, на этом разговор окончился. Автомобиль я не видел, никто меня никуда не вызывал, ни о чем больше не сообщал.

Через некоторое время Алексей узнал, что прошли необходимые следственные действия, угонщиков осудили.

— По решению суда этот Lexus был помещен на ответственное хранение на стоянку Следственного комитета. Я никак в этом деле не проходил: ни свидетелем, никем, никто меня ни о чем не информировал, я спокойно себе жил, про машину не вспоминал, — говорит мужчина.

2022-й

В начале этого года звонит у Алексея телефон.

— Снимаю трубку: «Алло». И тут меня ошарашивают: «Почему вы не на заседании суда?» Оказывается, мне прямо из зала звонят. Я ничего не понимаю: «На каком заседании?» — «А тут у вас серьезное дело: иск вам предъявляют», — мужчина разводит руками. — Оказалось что: страховая компания «Евроинс» через суд требует вернуть деньги, которые я получил в качестве возмещения. Причем уведомление мне отправили на старый адрес — разумеется, я письма не видел. Почему было не позвонить, я не знаю, номер телефона у меня не менялся.

Автомобиль, что важно, Алексей себе не возвращал и, по его словам, не планировал этого делать.

— Прихожу в суд на следующее заседание, все это выслушиваю. Говорю: «Ну как это? У меня нет машины, а теперь я и деньги должен вернуть?» Короче говоря, я был совершенно спокоен и даже адвоката не нанимал. Потому что с чем тут разбираться — все же и так понятно! Автомобиль на хранении в Следственном комитете, компенсацию мне выплатили — какие еще вопросы? У меня никаких. Это потом уже я стал выяснять нюансы, но было поздно, все доводы нужно было предъявлять еще тогда, во время суда первой инстанции, — посетовал собеседник.

Не подготовившись, Алексей дело проиграл. Суд постановил вернуть страховой компании сумму страхового возмещения в размере 76 тысяч рублей плюс выплатить расходы по уплате государственной пошлины — еще 3,8 тысячи.

— 76 тысяч — это то, что мне выплатили за машину сразу, до того, как я стал судиться. Оставшиеся 17 тысяч, как я понимаю, теперь пойдут следующим иском. Я подал апелляцию. Более того, суд наложил арест на мою единственную квартиру, в которой я прописан и проживаю. В итоге я подал апелляцию и по этому вопросу — разве можно накладывать арест на единственное жилище у человека? — задается вопросом мужчина.

Отдельный вопрос — сумма выплаты.

— Сколько теперь стоит этот автомобиль с перебитым VIN, который, напомню, был мной застрахован по каско? Я заказал официальную оценку в Белорусской торгово-промышленной палате. Эксперт выезжал в командировку в Гомель, его допустили на стоянку Следственного комитета, где машина так и стоит — мне ее никто не отдавал. В результате автомобиль официально оценили в 50 тысяч. То есть сумма почти в два раза меньше, чем с меня сегодня хочет взыскать страховая компания, — возмущен Алексей.

— А какого года Lexus?

— Ну как сказать... По новому VIN — 2009-го. А вообще 2011-го.

Но и это не все, оказывается. Недавно мужчина получил письмо от «Евроинс».

— Меня уведомили, что я уклоняюсь от выплаты денег (это несмотря на то, что была подана апелляция и решение суда первой инстанции в силу не вступило в тот момент), а раз уклоняюсь, то выплате подлежат также проценты за пользование этими деньгами. Причем проценты они считают с того момента, как был найден автомобиль, то есть за три года, с 2019-го. И все равно, что эта машина так и стоит на стоянке Следственного комитета и никто ее мне там не отдаст, — говорит Алексей.

— И много накапало процентов?

— Еще 36 тысяч рублей. Мне кажется, что мной очень недовольны в этой страховой компании еще с тех пор, когда я судился с ними в первый раз, вот и отыгрываются таким образом. Потому что если нужно было переоформить автомобиль, передать право собственности — так ведь я не против. Но никто не вышел на связь, не сообщил ни о чем — сразу в суд пошли. Потому что не машина нужна, а деньги.

А кому же сейчас принадлежит этот Lexus?

— Фокус еще и в том, что забрать машину я не могу. Да, в ГАИ она числится на мне, хорошо хоть налог я за нее пока не плачу. Хотя из налоговой звонили: я сказал, что автомобиль в угоне, и от меня отстали. Но я пишу в Следственный комитет: так и так, машина моя, деньги за нее у меня отсудили — я могу ее забрать? Нет! Потому что в решении суда указано, что автомобиль находится на ответственном хранении до разрешения вопроса о его принадлежности в судебном порядке, — рассказывает собеседник. — А на кого мне в суд подавать: на суд, на Следственный комитет — на кого? Адвокат говорит, что, по идее, на одного из потерпевших, которому угонщики продали эту машину. Но ведь тоже веселая история: мало того что человек потерпевший и у него забрали этот Lexus, так теперь я на него в суд подам, и даже если он скажет, что ни на что не претендует и готов все отдать, то все равно попадет как минимум на судебную пошлину.

Это правда по справедливости, так и должно быть?

Апелляция уже прошла. Что решил суд?

После решения суда первой инстанции Алексей нанял адвоката и попытался со всей серьезностью подойти к вопросу.

— Как на работу три месяца ходил, занимался всеми этими делами. 15 августа прошло рассмотрение моей апелляционной жалобы в Минском областном суде. Результат тот же, решение оставили в силе, — сообщил мужчина.

Что теперь?

Есть вероятность, что Алексея ждут новые иски: о возврате 17 тысяч — второй части выплаты, которой мужчина добивался через суд, а также о выплате тех самых процентов — еще 36 тысяч. Тогда даже без учета госпошлин мужчине предстоит выплатить почти 130 тысяч рублей.

Взамен, вероятно, он сможет получить назад свой Lexus с перебитым VIN.

— Наверняка уже думали о том, что лучше бы эту машину не находили?

— Ну а как вы считаете? Я ходил в ГАИ, узнавал: говорят, что запрета на отчуждение не будет, просто будет указан новый VIN и появится специальная отметка. То есть выехать куда-то или продать машину я смогу, но кому ее продашь? Кому нужны все эти лишние вопросы?

Алексей говорит, что обращался во все инстанции: от прокуратуры до Министерства финансов.

— Ведь не должно быть так, это какое-то структурное упущение. Я платил страховой взнос, произошел этот страховой случай, а сейчас у меня хотят забрать больше, чем выплатили. В чем смысл этой недешевой услуги, за что я платил деньги? Но ответов нигде не дают, мне приходят только отписки.

В итоге у меня остались некоторые вопросы: зачем я вообще страховал машину и платил взносы? Нужно ли мне радоваться, что автомобиль нашли? Хочу ли я еще раз воспользоваться услугами этой страховой компании? — спрашивает сам себя мужчина.

А что говорят в страховой компании?

Журналисты обратились в «Евроинс» с предложением прокомментировать сложившуюся ситуацию, но пока не получили ответа по существу. Если ситуация изменится, мы дополним материал.

Ну кто-то же может все это объяснить?

Эксперты в вопросах страхования, никак не связанные с этой историей, согласились поделиться своим мнением насчет обоснованности претензий страховщиков.

— Договор со страховой компанией заключается на основании правил этой компании, с которыми нужно внимательно ознакомиться, прежде чем что-то подписывать. В частности, может быть такое условие: если появляется обстоятельство, которое полностью или частично лишает страхователя (то есть того, кто получил сумму страхового возмещения) права на получение выплаты, то он обязан вернуть полученные средства. Иначе говоря, если нет ущерба, то исчезают и основания для выплаты. А раз нет оснований, то сумму выплаченного возмещения нужно вернуть, — говорят страховщики.

Могла ли страховая компания взять машину и оставить своего клиента в покое? Все зависит от заключенного договора.

— Если в правилах написано, что страхователь обязан вернуть сумму возмещения, то это безусловная обязанность, здесь вряд ли можно говорить о других вариантах. В разных компаниях условия могут отличаться, но и такой возврат выплаченных средств — существующая норма, это не единичный случай. Действует принцип: нет ущерба — нет выплаты, — поясняют эксперты.

Высказывается мнение, что в возникшей ситуации Алексей мог оспаривать сумму, которую должен вернуть, с учетом ущерба, нанесенного автомобилю. В случае получения иска о выплате процентов тоже можно пытаться возражать. Но полностью уйти от исковых требований вряд ли было возможно с самого начала, считают те страховщики, с которыми нам удалось поговорить.

Договор со страховой компанией — о чем там сказано

Правила добровольного страхования наземных транспортных средств физических лиц размещены на сайте компании «Евроинс». В представленной редакции обращает на себя внимание пункт 10.11: «В случае обнаружения похищенного транспортного средства или его отдельных частей, деталей, принадлежностей или предметов после выплаты страхового возмещения, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения вернуть Страховщику полученное за них страховое возмещение, за вычетом стоимости необходимого ремонта, связанного с хищением.

Между Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком может быть достигнуто письменное соглашение о переходе права собственности на обнаруженное транспортное средство или его отдельных частей, деталей, принадлежностей или предметов к Страховщику. В этом случае Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить переход права собственности к Страховщику».

Кроме того, в пункте 8.4.6 предусмотрено, что «в случае несвоевременного возврата необоснованно полученного страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) уплачивает Страховщику пеню в размере 0,5% от суммы невозвращенного страхового возмещения за каждый день просрочки».

Выходит, получив страховое возмещение за угнанный автомобиль, нужно держать в уме, что в случае обнаружения машины будет лишь 5 рабочих дней, чтобы все вернуть. Так стоит ли тратить полученные деньги или лучше спрятать их под матрасом, чтобы не попасть затем на пеню?

Что же касается варианта с переходом права собственности на обнаруженное транспортное средство, то без комментария «Евроинс» не разобраться, почему эта опция не была применена в случае с Алексеем.

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