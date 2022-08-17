Белорусы уходят в «тень» 17.08.2022, 11:00

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Число белорусов, у кого расходы превышают доходы, за год увеличилось в 2,2 раза.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам по итогам предварительного итога камеральной проверки (проверки, которая производится на основе имеющихся документов). Проверили порядка 6 тысяч человек.

В итоге к уплате предъявлено 10,4 млн. рублей, «что также в 2,6 раза больше, чем в первом полугодии прошлого года».

Проверка проводилась в рамках борьбы с зарплатами «в конвертах» и иных злоупотреблений при получении доходов. В итоге был выявлен 471 случай неуплаты и (или) несвоевременной уплаты подоходного налога. Нарушители теперь должны доплатить в бюджет 20,5 млн. рублей налога — это в два с лишним раза больше, чем год назад (тогда к доплате выставили 8,7 млн. рублей).

Почти в два с половиной раза выросла и сумма изъятой из оборота и арестованной подакцизной продукции.

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