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Шесть выстрелов в минуту: польская САУ Krab громит технику оккупантов

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  • 17.08.2022, 11:05
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Шесть выстрелов в минуту: польская САУ Krab громит технику оккупантов

Генеральный штаб ВСУ поделился мощным видео.

Самоходные артиллерийские установки Krab, которые Вооруженные силы получили от Польши, уже почти 3 месяца используют на фронте. Их главным преимуществом является мощность боеприпаса и скорость машины.

Об этом рассказали в сюжете Военного телевидения Украины, который опубликовали на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

«Ее скорость по бездорожью составляет 65 км в час. Менять позиции можно быстро и качественно, без препятствий», – рассказали бойцы ВСУ.

Krab используют не только для поражения живой силы врага, ими уничтожают также командные пункты и склады боеприпасов на расстояниях, которые недоступны для советской артиллерии.

Максимальная скорострельность пушки, которой оборудована САУ, составляет 6 выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов.

Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет 2 выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

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