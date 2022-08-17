Шесть выстрелов в минуту: польская САУ Krab громит технику оккупантов

Шесть выстрелов в минуту: польская САУ Krab громит технику оккупантов2
- 17.08.2022, 11:05
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Генеральный штаб ВСУ поделился мощным видео.
Самоходные артиллерийские установки Krab, которые Вооруженные силы получили от Польши, уже почти 3 месяца используют на фронте. Их главным преимуществом является мощность боеприпаса и скорость машины.
Об этом рассказали в сюжете Военного телевидения Украины, который опубликовали на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
«Ее скорость по бездорожью составляет 65 км в час. Менять позиции можно быстро и качественно, без препятствий», – рассказали бойцы ВСУ.
Krab используют не только для поражения живой силы врага, ими уничтожают также командные пункты и склады боеприпасов на расстояниях, которые недоступны для советской артиллерии.
Максимальная скорострельность пушки, которой оборудована САУ, составляет 6 выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов.
Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет 2 выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.