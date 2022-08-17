Какую погоду ждать белорусам в августе 2022? 1 17.08.2022, 11:18

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Будет жарко.

Станет ли лето 2022 самым жарким за всю историю метеонаблюдений – об этом мы узнаем позже, но то что адской жарой отметится вторая половина августа 2022 – об этом можно судить по прогнозам, пишет «Комсомолка».

Максимальная температура в Гомеле и Бресте в некоторые дни с 18 по 30 августа прогнозируется +33…+34 градуса. И лишь на пару градусов холоднее будет на севере, востоке и в центре страны.

В Минске 22 – 24 августа прогнозируются стабильные +31 градус. И все это время столица будет без дождей. В остальные дни предстоящих двух недель в Минске лишь на пару градусов меньше. Так что опять жизнь под кондиционерами (это в идеале), опять желание окунуться в реку или озеро в конце рабочего дня. Однозначно повезло тем белорусам, кто взял отпуск в конце августа, и кто проводит его на природе. В Беларуси в августе 2022 – как на самом жарком юге.

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