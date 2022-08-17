Аналитики ISW раскрыли «секретный» план Путина по Украине 1 17.08.2022, 11:20

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Кремль пытается исказить свои истинные цели.

Россия по-прежнему имеет цель захватить большую часть территории Украины и сменить власть в Киеве. Но теперь Кремль пытается исказить свои истинные цели.

Об этом говорится в докладе американского Института изучения войны (ISW).

Его сотрудники анализируют выступление президента РФ Владимира Путина на форуме «Армия-2022» 15 августа. Описывая целые войны в Украине, Путин не упомянул о территории за пределами Донецкой и Луганской областей. Он завершил свою речь утверждением, что «наши воины вместе с «бойцами Донбасса» с честью выполняют свой долг, борются за Россию, за мирную жизнь в «Донецкой и Луганской народных республиках», четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают «землю Донбасса».

ISW отмечает, что это заявление резко контрастирует с ранее сформулированными военными целями России по поводу «денацификации» и «демилитаризации» Украины. А также несовместимо с действиями России по «присоединению» оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей к РФ.

Российские силы начинают наступательные операции вокруг Бахмута, юго-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка, а также вели безуспешные наступательные операции на севере и северо-западе Херсонщины, - добавили в ISW.

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