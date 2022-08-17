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От победы к победе

  • 17.08.2022, 11:26
  • 2,006
От победы к победе

Как имитированная реальность белорусских властей сталкивается с настоящим миром.

А ты знала, что белорусская армия уже который день идет от победы к победе? А я знал. Потому что, если ты вдруг думала, что главные военные события проходят сейчас в Украине, то зря. Международные армейские игры Арми-2022. Вот где проверяется настоящая боевая мощь и непреодолимая обороноспособность. И белорусская армия побеждает то тут, то там, пишет Telegram-канал «Письма к дочери».

Первое место в конкурсе инструментальный дуэт, золото среди женских команд в конкурсе армейских связистов «Уверенный прием», третье, но от этого не менее почетное место, в соревнованиях «Военное ралли». А впереди еще «Стальная магистраль», и «Дорожный патруль» и даже «Танковый биатлон».

Совершенно же понятно, что с такой армией не страшен никакой НАТО. Потому что ни одна армия НАТО ни в одном конкурсе не победила. Они в них даже не участвовали. Слабаки.

Украинская армия, кстати, тоже не участвовала. По крайней мере, в очных соревнованиях. Так они решили принять участие заочно. В конкурсе, например, «Скрытая угроза», очередной этап которого прошел вчера на российской военной базе в Крыму. И так успешно вчера посоревновались, что снаряды перестали взрываться только сегодня. Ну а что?

Российской армии для конкурсантов никаких баз не жалко. Все равно эти базы то перегреются на солнце, то курят с большим ущербом для обороноспособности.

Но вот вчера российское минобороны решило прервать череду несчастных случаев среди своих боеприпасов и призналось, что в этот раз несчастный случай устроили украинские диверсанты. Конечно, чтобы пройти от стадии неосторожного окурка до стадии диверсантов потребовался не один военный склад.

То ли дело, когда у союзников случается экстремизм, который они придумали себе сами. В таких случаях, экстремистов успевают разоблачить раньше, чем они задумают свой акт экстремизма. Очень удобно.

А когда диверсанты и экстремисты настоящие, то в них лучше не признаваться. Потому что выдуманных диверсантов достаточно победить в телевизоре. А настоящих еще попробуй найти. А что российские, что белорусские власти очень хорошо себя чувствуют в имитированной телевизором реальности, но гораздо хуже, когда этой реальности случается столкнуться с реальным миром.

Потому что когда имитированная реальность сталкивается с реальным миром, то выясняются всякие неприятные подробности. То обнаружится, что 20 процентов белорусской составляющей в отечественном мотоцикле — это на самом деле французский дизайн. То успехи в молочном животноводстве получат обидную оплеуху от картонной упаковки.

А хуже всего, имитация реальности справляется, когда дело доходит до войны.

Потому что для победы над настоящим, а не условным противником мало объявить о победе в телевизоре. Настоящий противник может эту победу и оспорить.

Хоть бы теми же складскими инцидентами. Так что лучше, конечно, и дальше бороться с выдуманными диверсантами. А если что-то, где-то по-настоящему взорвалось, так лучше объявить, что это был перегрев мотора из-за расстройства курения в виде неконтролируемого самовозгорания.

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