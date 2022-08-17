Белорус пожил в Ирландии, а потом вернулся и преуспел 2 17.08.2022, 11:38

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Как английский язык круто повернул жизнь уроженца Жодино.

41-летний Владимир родом из Жодино, где он прожил 20 лет. Так случилось, что в начале школы он попал в экспериментальный класс с углубленным изучением английского — это сильно поменяло жизнь белоруса. Он успел пожить, поработать и получить диплом юриста в Ирландии, а потом вернулся в Беларусь и здесь тоже добился успехов, пишет onliner.by.

Когда Владимир пошел во второй класс, в его школе открыли экспериментальные классы по углубленному изучению английского. На дворе был 1988 год, что сильно удивляет. В один из этих классов попал и наш собеседник, и это серьезно повлияло на его жизнь.

— К пятому классу, когда другие школьники только начали изучать английский, у нас уже доходило до девяти уроков языка в неделю, — вспоминает белорус. — База была колоссальная, особенно благодаря нашей учительнице Татьяне Писчиковой. Сначала она заложила основы грамматики, а потом уже пополнялся словарный запас. Учительница была строгой, но справедливой: порой задавали по три страницы домашнего задания — если не выучишь, получишь плохую оценку. Мне не очень хотелось ссориться с родителями из-за этого, поэтому я всегда старался учить.

Школу Владимир окончил с хорошим знанием английского и оценкой четыре (по пятибалльной системе) — говорит, что для спецкласса это было очень даже круто. После 11 классов парень пошел в коммерческий вуз МИТСО на международное право. Иностранный язык для поступления тоже надо было сдавать.

— Два-три года в институте мне вообще не надо было учить английский, потому что я все знал благодаря школе, — говорит мужчина.

В этом вузе Владимир проучился четыре года, а потом вместе с друзьями решил поехать за границу, чтобы попрактиковать английский с носителями. Поездка в США не удалась, поэтому белорус попал в Ирландию. Это был февраль 2002 года, бывшему студенту было 20 лет.

— Прошел собеседование в Минске на языковые курсы с возможностью последующего трудоустройства, и поехали. Сперва я чуть-чуть ходил на эти курсы, потом работал и в итоге встретил свою будущую супругу — гражданку Ирландии. Так я задержался в этой стране на 12 лет, у нас родилось двое детей, — рассказывает собеседник.

Первое время белорусу очень тяжело было понимать ирландцев из-за их специфического акцента в английском языке. Но спустя три месяца, после активного вливания в языковую среду, эта проблема решилась. Кстати, жители Ирландии, в свою очередь, очень хорошо понимали английскую речь Владимира.

— Дошло до того, что сейчас мне проще воспринимать ирландский акцент, чем, например, австралийский, британский или американский, — улыбается он.

В 2007 году белорус продолжил учебу — поступил в дублинский вуз на юриста, который успешно окончил спустя три года.

— Опять же, это получилось благодаря знаниям, заложенным в 6-й школе города Жодино, — признается он. — В основном я учился, но подрабатывал по мере возможности летом, хотя учеба была по вечерам — по утрам я сидел с ребенком, пока жена работала.

Год учебы стоил 6 тысяч евро, есть и хорошая сторона — обучение длится три года: в университете Владимира не было необязательных для его специальности дисциплин вроде психологии, физкультуры, маркетинга и др. Платить за обучение мужчине удавалось за счет отложенных накоплений: пять лет до этого он работал в компании — импортере фруктов. Белорус занимался там сбором заказов в магазины, а потом пошел учиться.

— Образование было очень классным, но так сложилась жизнь, что пока ему нет применения, — отмечает Владимир. — Я немного поработал помощником юриста, но в 2014 году решил вернуться в Беларусь.

Причиной этому послужил развод с супругой. Владимиру было 33 года, и морально ему было тяжело начинать все сначала. Он подумал, что на время вернется на родину — восстановить силы и немного оправиться от стресса.

Так получилось, что спустя 8 месяцев он встретил девушку в Беларуси — это послужило мотивацией остаться и искать работу в родной стране. Здесь мужчине снова пригодился английский язык.

— Сначала я искал работу через агентства — найти что-то было тяжеловато, также расспрашивал знакомых. Мой друг детства работал на Минском авиаремонтном заводе, и я поинтересовался, нет ли у них любой вакансии — хоть охранника, потому что ирландские деньги на тот момент закончились, — вспоминает Владимир.

Это был 2015 год, и как раз тогда завод разрабатывал программы ремонта западных самолетов — Boeing и Airbus. Тогда языковые навыки снова понадобились Владимиру — сначала он устроился в отдел снабжения, а потом дошел до начальника отдела внешнеэкономических связей завода. Также мужчина постоянно ходил на переговоры в качестве переводчика.

— А в 2020 году мы получили разрешение на ремонт самолетов Boeing, первый поступил на наше предприятие уже в 2021-м, — говорит Владимир.

Он отмечает, что сейчас он очень доволен своей работой: она разнообразна, в ней много живого общения и применения английского, только из-за пандемии стало меньше командировок. Также белорус не обижен зарплатой — она конкурентна по белорусским меркам и есть перспектива для роста. В первую очередь он благодарен хорошей языковой подготовке в средней школе.

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