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В Англии запрещают пользоваться шлангами для полива

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  • 17.08.2022, 12:03
  • 3,208
В Англии запрещают пользоваться шлангами для полива

Запрет вступит в силу 24 августа.

В Англии вводят запрет на использование поливочных шлангов из-за «беспрецедентных погодных условий».

Об этом сообщает Sky News.

Коммунальная компания Thames Water, отвечающая за водоснабжение в большинстве районов Англии, заявила, что запрет вступит в силу 24 августа.

При этом она призвала клиентов начать действовать как можно раньше, чтобы сэкономить воду.

«Мы работали круглосуточно, чтобы снабжать всех, и клиенты блестяще экономили воду, где могли. Но с учетом прогнозируемого низкого уровня осадков в ближайшие месяцы нам теперь нужно сделать следующий шаг в нашем плане борьбы с засухой», - говорится в заявлении.

За использование шлангов, в том числе для полива сада, мойки автомобиля либо окон, стен, дорожек и патио, грозит штраф в размере до 1000 фунтов стерлингов.

Уровень воды по всей Великобритании снижается из-за рекордной жары и исторически низкого уровня осадков.

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