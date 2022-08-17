Осколки разлетались на 10 км: новые подробности удара по складам РФ под Джанкоем 17.08.2022, 12:26

Представитель крымских татар рассказал, какое оружие могли использовать ВСУ.

Утром во вторник, 16 августа, под Джанкоем в оккупированном Крыму прогремели взрывы на военном складе. Осколки от детонации боеприпасов разлетались в радиусе до 10 км, а звуки взрывов, по словам местных жителей, были слышны на расстоянии до 30 км.

Об этом рассказал председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев Апостроф TV.

«После взрыва в Джанкое тоже сказали, что была детонация боеприпасов, но причину указать не смогли. Потому впоследствии начали говорить о диверсии. Но в нашем распоряжении уже есть видео, на котором видно, что это была ракета», - отметил он.

Второй взрыв в тот же день, около Симферополя, только усилил панику. Россияне массово пытаются выехать из Крыма - как туристы, так и переселенцы из РФ.

«Кроме того, было уничтожено железнодорожное полотно на участке между разъездом «10-й километр» и поселок Азовское. И поезда с территории России полностью остановлены, и людей пересадили на автобусы. То есть люди почувствовали, что в Крыму неспокойно», - добавил Бариев.

Он рассказал, что после взрывов в Новофедоровке было более 2 800 обращений к оккупационным властям о материальной компенсации. А после взрывов в Джанкое – уничтожена школа, в другой школе разрушена крыша, а в домах выбиты окна. Поэтому российские власти объявили юг Крыма туристически опасной территорией.

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