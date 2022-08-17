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Ученые создали «эликсир старости»

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  • 17.08.2022, 12:28
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Ученые создали «эликсир старости»

Метод уже опробовали на мышах.

Международная группа исследователей использовали переливание крови у мышей для изучения процессов старения. Исследование показало, что реципиенты, получившие кровь от старых особей, на время получали возрастные изменения в организме. Открытие доказывает, что старение — это неотъемлемое свойство клеток, пишет «Хайтек».

В процессе эксперимента исследователи переливали молодым самцам мышей в возрасте трех месяцев кровь от более взрослых особей в возрасте 22–24 месяцев. В качестве контрольной группы ученые использовали мышей, которым переливали кровь «ровесников». После этого исследователи протестировали испытуемых на мышечную силу и выносливость.

Исследование показало, что те мыши, которые получили «старую» кровь, становились слабее, у них снижался темп движений и выносливость. По сравнению с контрольной группой у этих животных мышцы сокращались хуже и медленнее расслаблялись. Кроме того, у них наблюдались признаки повреждения почек и старения печени. При этом при обработке крови сенолитиками (противовозрастными препаратами) перед переливанием все эффекты старения пропадали.

Авторы работы полагают, что клеточное старение является не просто реакцией на стресс и повреждения, которые усиливаются с возрастом, ни хронологическим присущим клеткам явлением. Именно поэтому оно может передаваться вместе с кровью. Стареющие клетки — старые клетки, которые перестали воспроизводиться, но не были выведены из организма, — воздействуют на молодой организм, вызывая нарушения в работе.

Ученые полагают, что, изучая процессы старения, можно научиться его замедлять, например, удаляя стареющие клетки и омолаживая кровь.

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