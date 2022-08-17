В Беларуси появился новый «налог на выезд» 12 17.08.2022, 12:29

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В Госпогранкомитете рассказали подробности об уплате.

Вчера, 16 августа, Лукашенко подписал указ об отмене платного бронирования времени пересечения границы. В соответствии с документом все водители будут платить за регистрацию в электронной системе и проходить границу в порядке живой очереди.

Журналисты zerkalo.io позвонили на горячую линию Госпогранкомитета, чтобы узнать подробности.

Едва услышав вопрос, сотрудник, который дежурит на горячей линии, принялся объяснять, что мы рано паникуем, и ничего еще не решено.

— Люди прочитали, да не дочитали. Там ничего еще не изменено. В указе прописано: «Совету Министров Республики Беларусь обеспечить приведение актов законодательства в соответствии с настоящим указом». А когда все это приведут к одному и тому же решению, мы вам не скажем, потому что еще не приняты никакие меры по реализации. Поэтому все как работало, так и работает. Понимаете, указ был чтобы обеспечить приведение актов законодательство в соответствие с ним, а меры пока что не реализованы. Может через неделю, через две, через месяц… Это же мы не скажем. Это же Совет министров получил такое задание, вот оно будет реализовываться.

— Но когда все реализуют, получается, пересекать границу можно будет только платно?

— Ну вот вы гражданка Республики Беларусь. Куда вы хотите поехать?

— Например, в Вильнюс, на выходные.

— Значит, нужно в «Каменный лог». Там очередями занимаются совсем не пограничники, а «Белтаможсервис». <…> Либо набираете в поисковике belarusborder.by и на этом сайте бронируете себе очередь. Пограничники просто паспорт проверяют, очередями совсем другая организация занимается.

— Так, а ведь на сайте Госпогранкомитета написано про электронную очередь…

— Нет, у нас этого нету. <…> Поедете вы в Литву. Если хотите в очереди постоять, бесплатно пока можно через «Привалку», например, там еще электронную очередь не ввели, работают пока по-старинке.

— А когда законы приведут в соответствие с указом, то будет платно везде?

— Да, конечно. Уже не пограничники, а другие организации будут заниматься.

— Но получается, что место в очереди в таком случае я не смогу занять, как раньше?

— Это ж вам никто не скажет, вот же только Совет Министров будет прорабатывать. Это просто им дали указ, чтобы они до толку довели систему бронирования. Еще же ничего не действует. Поручили разобраться, чтобы всем было хорошо.

— Но когда это введут, вы не знаете?

— В основном у нас акты разрабатываются где-то до месяца.

Чуть позже схожее обоснование появилось на сайте Госпогранкомитета. Там подчеркивают, что проект изменений и дополнений в Постановление Совета Министров № 1130 «О системе электронной очереди транспортных средств в пунктах пропуска и обеспечении пограничной безопасности» пока что только разрабатывается. А все изменения, касающиеся выезда из Беларуси, вступят в силу только после официального опубликования новой редакции Постановления Совета Министров.

Напомним, на данный момент система электронной очереди действует в семи пунктах пропуска. Услуга бронирования места в очереди на границе составляла 1 базовую величину — 32 рубля в настоящее время.

При этом на территории Гомельской, Гродненской и Брестской областей нашей страны уже действует сбор в размере одной базовой величины (32 рубля), который необходимо заплатить за выезд из Беларуси на автомобиле.

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