В Украине «Иглой» уничтожен лучший российский вертолетчик-ас из группы «Беркут» 6 17.08.2022, 12:32

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Названо имя бойца, сделавшего удачный выстрел.

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского вертолетчика-асса Василия Клещенко. Произошло это еще весной, но только сейчас стало известно, что сделал удачный выстрел из ПЗРК «Игла» солдат 93-й ОМБр Артур Ильюк.

Как сообщается на Facebook-странице 93-й ОМБр, сбили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» в апреле. Он упал перед позициями бригады в районе села Гусаровка Балаклейского района Харьковской области.

Бойцы не смогли полноценно изучить место падения. Тогда удалось лишь осмотреть обломки ночью и совершить несколько облетов с помощью дрона.

«И вот наконец в июне группа разведчиков ГУР МО и журналист Юрий Бутусов смогли попасть на место падения вертолета. И выяснить, что военный нашей бригады солдат Ильюк Артур Григорьевич, сделавший удачный выстрел из ПЗРК «Игла», ликвидировал лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Василия Клещенко», - говорится в сообщении.

Ликвидированный оккупант Василий Клещенко в 2021 году принимал участие в параде к 9 мая. Российский полковник летел за штурвалом боевого вертолета Ка-52 Аллигатор.

Клещенко был заместителем начальника 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации.

Клещенко похоронили на мемориальном кладбище в городе Торжок.

Справка. ПЗРК «Игла» — советский и российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей в условиях тепловых помех. Комплекс принят на вооружение в 1981 году. «Игла» находится на вооружении армий России, стран СНГ, а также с 1994 года экспортируется более чем в 30 государств.

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