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Стало известно, почему Лукашенко сменил преемника Шеймана

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  • 17.08.2022, 12:36
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Стало известно, почему Лукашенко сменил преемника Шеймана
Валерий Иванов

Почему топовый чиновник так мало времени провел в должности?

Вчера стало известно, что с должности после ходатайства о переводе на другую работу снят Валерий Иванов — назначенный только в июле 2021-го преемник Шеймана в управлении делами Лукашенко. Почему топовый чиновник так мало времени провел в должности?

Как стало известно «Нашей Ниве», уход Иванова с должности вызван проблемами с сердцем — два месяца назад он перенес тяжелую операцию.

«Занимался спортом, и прихватило сердце», — говорят нам знакомые с ситуацией.

«Когда обследовали — оказалось, что сосуды в плохом состоянии, кровь едва ходит. Ну и к хирургу на стол его. Тяжелейшая операция была, пересаживали сосуды, брали их ноги и трансплантировали в область сердца. Большой шанс был, как говорят, и не выжить. А он взял и через неделю после операции уже подскочил и пошел на работу. Поспешил, не удалось восстановиться. А чиновники его уровня на работе, по сути, живут на работе, высокая нагрузка. Это логично, что он такого ритма уже выдержать не может — надо за здоровьем следить», — сказали журналистам.

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