Задержали минчанина, который грабил ломбард с игрушечным пистолетом 6 17.08.2022, 12:49

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Ограбление произошло шесть лет назад.

В Беларуси задержали молодого человека, который шесть лет назад ограбил ломбард в Минске, сообщает Следственный комитет.

Происшествие случилось 15 сентября 2016 года. На проспекте Пушкина неизвестный зашел в ломбард, достал предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать ему деньги. Работница отказалась отдать деньги и закрыла окошко перед нападавшим. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении.

В ролике, который сняла видеокамера ломбарда, слышно, как нападавший требует от работницы ломбарда: «Давай все, что есть!» На это девушка отвечает: «Мужчина, какие деньги? Вы сдурели, что ли? Убивайте давайте». Во время переговоров с грабителем она даже пыталась выхватить у него пистолет.

Задержать нападавшего милиционеры смогли только в мае 2022-го. Оказалось, что это 28-летний минчанин.

На допросах он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Молодой человек объяснил, что был нетрезв. Перед нападением он купил в магазине игрушечный пистолет, из дома взял медицинские перчатки и для конспирации натянул капюшон.

Минчанину предъявили обвинение по ч. 2 ст. 207 (угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшей, с целью завладения имуществом) Уголовного кодекса. Его взяли под стражу.

Расследование уголовного дела завершено.

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