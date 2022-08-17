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«Айтишная зарплата – ловушка»

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  • 17.08.2022, 13:03
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«Айтишная зарплата – ловушка»

Как белоруска после девяти лет работы в ИТ попробовала уйти за мечтой.

Екатерина (имя изменено) — фронтенд-разработчица. В ИТ 9 лет. Год назад ушла, чтобы учиться ресторанному делу, а со временем — открыть свое заведение. Война и другие события пока не дали мечте осуществиться. Екатерина рассказала dev.by, как нестабильность снова возвращает ее в ИТ, но только на время. И как из отрасли в принципе сложно «соскочить»:

— В ИТ пришла еще на третьем курсе ФПМИ БГУ — через лабу EPAM по .NET. Меня взяли в компанию, но проекта для меня не было, и мне предложили переключиться на фронтенд — лучше, чем сидеть на бенче. Так и пошло.

В EPAM я проработала более 4 лет — мне казалось, это супер-долго. Было ощущение, что я засиделась на месте — хотелось чего-то нового. Стала искать небольшую продуктовую компанию, до 50 человек, — нашла. Но ушла и оттуда — хотелось проект поинтереснее, развиваться.

Спустя 9 лет в профессии я поняла, что надо уходить из ИТ вообще. Выгорела — работа стала не в радость, все делалось через напряг. Копилось раздражение. Я по-прежнему добросовестно выполняла обязанности, но мой внутренний перфекционист был разочарован — хотелось лучше себя проявлять, а сил не было. От перемены мест работы ничего не менялось. Отпуск не спасал — ушла как-то на месяц (немало, как мне казалось), но когда вернулась к работе, она не приносила мне удовольствия.

Думаю, просто в какой-то момент то, чем я занималась, стало расходиться с тем, что хотелось бы делать на самом деле. Плюс монотонность работы, плюс нехватка общения.

«У меня была мечта»

— У меня давно зрела мечта поработать в сфере питания, и еще одна — куда более смелая: открыть свой ресторан или кафе. Близкие меня поддержали. Я хотела учиться — обдумывала варианты, как совместить с работой, но в итоге решила уволиться на время учебы, чтобы не смешивать все в кучу и учиться, не отвлекаясь.

Нашла онлайн-курс «Ресторанный менеджмент». Учиться нужно было каждый день по 3 часа, плюс домашние задания и курсовая работа. Уволилась в конце августа 2021, и сразу приступила к обучению.

Было тяжело, но интересно. Сюрприз — оказалось, почти все мои сокурсники уже работали в ресторанах, кафе или в отелях. Новичков было очень мало. Меня все спрашивали: «Что ты тут делаешь?» — и искренне удивлялись, ведь «в ИТ лучше зарабатывают», тем более в условиях локдауна.

В деньгах разница действительно ощутимая — зарплаты в 6-10 раз меньше, чем я получала в ИТ. Но айтишная зарплата — это ловушка, она сдерживает вас от того, чтобы заняться тем, чем на самом деле интересно.

Мне повезло — супруг тоже в ИТ и поддержал меня. Если бы я решала сама, то, возможно, до сих пор не решилась бы.

Когда смотрела вакансии в общепите, — зарплата не была тем, на что я обращала внимание вообще. У меня была четкая цель: я иду за опытом, чтобы потом, если открою что-то свое, мне было проще — смогу узнать, как на практике, а не в теории все работает.

«Success story не получилось, но обязательно получится»

— Казалось: вот закончу — как раз ковид уйдет, можно будет искать работу, и со временем открыть что-то свое. Но success story не получилось — за последний год я сбилась со счета, сколько раз у нас менялись планы.

Еще в разгар обучения, мы с мужем решили перебраться в Польшу — не чувствовали себя в безопасности. Подались на визу PBH, пошла учить польский — думала, что моим первым местом работы по окончании курса будет уютная kawiarnia или restauracja.

Меньше чем за неделю до отъезда, в компании мужа объявили отбой по удаленке. Кто успел уехать в теплые (и не очень) края — до нового года, будьте добры, вернитесь в офисы. Пришлось свернуть нашу маленькую релокацию.

Ладно, решили искать что-то здесь. Стала смотреть вакансии в Минске. Предложений немного, но были — начиная от администраторов и заканчивая управляющими.

И тут февраль, война. Знакомые разлетелись — кто в Ташкент, кто в Тбилиси. Мы тоже запаниковали — за три дня собрали вещи и уехали в Польшу. Несмотря на то, что буквально пару месяцев назад мы рассматривали именно Польшу, как страну для переезда, в марте 2022 мы поняли, что это не наш вариант. Варшава тогда превратилась в один сплошной «вокзал», людей было столько, что мы не могли снять жилье на месяц — только на 3-5 дней. Переезжали с места на место, сменили 5 квартир — одна сплошная неопределенность.

Появилась мысль перебраться в теплые края — остановились на Португалии. В апреле поехали туда. Но уже на месте узнали: чтобы податься на ВНЖ в Португалии, нужно иметь номер налогоплательщика и счет в банке. И именно в тот момент беларусам и россиянам счета не открывали. Консультант, который помогает с переездом, сказал, что у некоторых людей даже документы не берут, а если и принимают, то люди месяцами ждут ответа, — и ничего.

В итоге мы решили вернуться в Минск — к своим котам. Уже здесь ждать, пока в Португалии прояснится ситуация.

Пока переезжали, я не искала вакансии в общепите, потому что не знала, где вообще мы остановимся. Сейчас подумываю вернуться в ИТ — а мечту оставить до лучших времен. Мне хочется работать, я не могу сидеть без дела. Плюс хоть финансовый вопрос и не стоит остро, но хочется материальной стабильности в любой стране, куда бы мы не переехали.

Несмотря на то, что сразу успеха не получилось, я не жалею: у меня был целый год — я отдохнула, многое переосмыслила. Будучи свободной от рабочей рутины, я легче переживала все то, что происходило вокруг и с нами.

Несколько месяцев я не просто жила мечтой, а уверенно шла к ней, училась. Знаю, что мои усилия не будут напрасны — все будет, надеюсь, в течение ближайших 5 лет.

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