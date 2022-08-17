Британский министр рассказал, что заявил Шойгу перед началом войны против Украины 16 17.08.2022, 13:03

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СЕРГЕЙ ШОЙГУ

Лондон предупреждал Кремль о мощных санкциях.

В феврале, перед вторжением в Украину, министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом заявил, что россияне могут претерпевать страдания, как никто другой. Об этом он сказал в ответ на предупреждение британца о санкциях, которые будут введены против Москвы после начала войны. Об этом Уоллес рассказал газете The Washington Post, пишет «Радио Свобода».

Уоллес посещал Россию 11 февраля. Тогда разведки нескольких стран НАТО были абсолютно уверены в том, что Россия готовит полномасштабное вторжение в Украину. Москва это отрицала. По словам британского министра, он предупредил Шойгу, что Украина будет сопротивляться. «Моя мать украинка, — ответил российский министр. — Это часть одной страны».

На предупреждения о санкциях он сказал «мы можем претерпевать страдания, как никто другой». Уоллес в ответ на это заметил, что не хочет, чтобы вообще кто-либо страдал. Тем не менее в конце встречи Шойгу сказал, что планов вторгаться в Украину у России нет. (Представители Шойгу после публикации газеты разговор не комментировали).

В январе госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что новый пакет санкций против России в случае начала вторжения превзойдет по жесткости все санкции США против других стран. Об этом же предупреждали представители Великобритании.

Газета рассказывает, что американские дипломаты и представители европейских стран пытались убедить Москву отказаться от военных планов, но не достигли в этом успеха. Издание, со ссылкой на многочисленные источники, подробно пересказывает, как Белый дом узнал о готовящемся вторжении, предупредил о нем другие страны и попытался его предотвратить.

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