Мать пленного оккупанта отказалась с ним разговаривать

Мать пленного оккупанта отказалась с ним разговаривать3
- 17.08.2022, 13:13
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Россияне продолжают поражать своим безразличием к судьбе близких.
На фоне обещаний кремлевской пропаганды огромных «гробовых», которые якобы выплачиваются гражданам РФ за смерть их родственников в Украине, для российских родителей пленный сын становится крушением всех надежд.
Убедиться в этом можно, посмотрев видео с их телефонными беседами, которые устраивает украинский журналист Владимир Золкин, сообщает nv.ua.
- Your son is in captivity, he could have been killed, and you are looking for some kind of phone?— Volodymyr Zolkin (@VolodymyrZolkin) August 13, 2022
- Yes, but you understand there is an IPHONE 13, and we have to pay a loan for it. pic.twitter.com/NMmRxClu8v
August 13, 2022
Даже после матери, которую больше интересовала потеря взятого в кредит смартфона, отца, презирающего сына за то, что тот попали в плен, и жены, просившей перезвонить ей вечером, россияне продолжают поражать своим безразличием к судьбе близких, поскольку на этот раз с захваченным солдатом ВС РФ даже не захотели разговаривать.
— Хотите поговорить со своим сыном? Он в плену в Украине.
— Не хочу…, — ответила мать оккупанта.
— Не желаете с сыном говорить? — удивился журналист.
— Что, прям сейчас? — спросила женщина, после чего Золкин даже поинтересовался у солдата, действительно ли это его мать.
August 17, 2022