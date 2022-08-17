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Мать пленного оккупанта отказалась с ним разговаривать

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  • 17.08.2022, 13:13
  • 5,930
Мать пленного оккупанта отказалась с ним разговаривать

Россияне продолжают поражать своим безразличием к судьбе близких.

На фоне обещаний кремлевской пропаганды огромных «гробовых», которые якобы выплачиваются гражданам РФ за смерть их родственников в Украине, для российских родителей пленный сын становится крушением всех надежд.

Убедиться в этом можно, посмотрев видео с их телефонными беседами, которые устраивает украинский журналист Владимир Золкин, сообщает nv.ua.

Даже после матери, которую больше интересовала потеря взятого в кредит смартфона, отца, презирающего сына за то, что тот попали в плен, и жены, просившей перезвонить ей вечером, россияне продолжают поражать своим безразличием к судьбе близких, поскольку на этот раз с захваченным солдатом ВС РФ даже не захотели разговаривать.

— Хотите поговорить со своим сыном? Он в плену в Украине.

— Не хочу…, — ответила мать оккупанта.

— Не желаете с сыном говорить? — удивился журналист.

— Что, прям сейчас? — спросила женщина, после чего Золкин даже поинтересовался у солдата, действительно ли это его мать.

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