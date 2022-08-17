Путин готов капитулировать 18 17.08.2022, 13:23

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Фото: Getty Images

Политолог назвал три важных признака того, что Россия хочет заморозить конфликт.

Эксперты уверяют, что Россия уже начинает замораживать конфликт и просит сесть за стол переговоров. Там не ожидали, что ВСУ будут так сильно уничтожать оккупантов. Россия уже готова капитулировать, но не знает, как это сделать.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он говорит, что Украина уже отрезает и скоро будет готова возвращать свои территории.

Он подчеркнул, что если россияне не найдут здесь слабинки, а Вооруженные Силы им этого не дадут, как и политики, то они никуда больше продвинуться не смогут.

По словам политолога, задача оккупантов сейчас – сохранить хотя бы то, что есть.

«Но и это им не удастся. Вспомните вчерашние обстрелы Крыма по Джанкою, который был одним из главных операционных центров, аналогичная история была с Севастополем, поэтому ничего у них не получится», – ответил Давыдюк.

«А что касается мира, то на самом деле Россия уже готова к капитуляции. Но не знает, как это показать на этой территории», – говорит он.

Давидюк рассказал признаки того, что Россия готова заморозить конфликт:

Шредер заявлял, что Путин хочет мира.

Папа Римский обвинял нас, почему мы не хотим мира,

Эрдоган заявлял, что Путин готов что-то подписывать.

«Но есть одна проблема. Нам не нужен «Минск-3", нам не нужен «Стамбул-1», нам нужен Ялта, Донецк, Луганск, Херсон и т.д., и не в значении подписания документов, а в значении возвращения украинских городов. Это наша задача», – заявил политолог.

Он подчеркнул, что гроб путина будет поставлен в Донецке, как Ленин в России, и украинцы будут показывать, как выглядит карлик-диктатор.

«Единственное, что нам не нужен большой гроб, где-то метр на 30 сантиметров. Там будет лежать Путин, когда мы вернем наши города», – шутит он.

Политолог говорит, что задача ВСУ сделать это как можно скорее, и они это делают.

«Поверьте, Институт изучения войны сам в шоке от того, что они ежедневно видят отчеты украинских боев, где украинцы круто используют западное оружие, что они даже в теории не предполагали. Вот это сила украинской армии», – отметил Давидюк.

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