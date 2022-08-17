Марш победы над страхом 2 Любовь Лунева

17.08.2022, 13:43

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Кто мог себе представить, что соберется чуть ли не с полмиллиона человек?

Знали ли люди, которые шли в тот теплый день 16 августа по улицам и проспектам Минска в сторону стелы, что станут участниками грандиозной акции, которая войдет в историю Беларуси как Первый национальный марш? Кто мог себе представить, что соберется чуть ли не с полмиллиона человек, которым не хватит даже места на прилегающих улицах?

После тех насыщенных тревожных дней и ночей, которые с 9 августа сотрясали все общество, не было никакой уверенности, что обойдется без силового разгона. Уже весь мир облетели снимки избитых и изуродованных людей, травматологии и хирургии были переполнены пострадавшими от силовиков, под тюрьмами родственники задержанных образовали очереди, а в подъездах стояли бутылки с водой и аптечки для раненых. Разноцветные пятна на асфальте обозначали места, где избивали беззащитных людей. Выйти на акцию, когда в столицу свезли невидимое доселе количество силовиков, а на улицах в центре стояли БТРы и водометы, было непростым решением для каждого.

К тому же, власти в тот день решили провести провластный митинг, на котором должен был выступить Лукашенко. За сотни метров от площади Независимости останавливались автобусы с табличкой «Заказной» и с официальными флагами. Все подходы к площади были перекрыты спецназом и людьми в форме, получившими прозвище «оливки». «Трудящиеся массы» шли группами на место проведения мероприятия. Казалось, что их будет много, но хорошо, если собралось с две тысячи человек. И это при том, что людей везли с Гомельщины, Могилевщины, Витебщины. Большинство, увидев камеру, прятали лица.

Разговорилась с женщинами из Могилева: «Ну, почему не хотите рассказать? Вы же пришли поддержать Лукашенко? Что тут такого?» Одна говорит: «Ай, ну вот мне 53 года. У нас там и так все еле держится. Зарплаты маленькие, но хоть какие. До пенсии надо как-то продержаться. Не продлят контракт, и что тогда делать? Куда меня возьмут? Но нас же бесплатно привезли и в 19:00 заберут обратно. Так вот мы с подругами пойдем и на вторую акцию. У меня там и сын будет. Поэтому не хочу светить здесь свое лицо. Понимаете?» Были, правда, и те, кто стоял с российскими флагами и флагом самопровозглашенной «ДНР». Мужчина в казачьей форме говорит: «Я пришел, чтобы сказать, что хочу восстановления СССР, и за это поблагодарить Лукашенко. Ведь из всех президентов, которые сейчас есть, он и Путин единственные, которые выступают за это». Кстати, именно благодаря этому митингу родился лозунг, который подхватил народ на все будущие марши: «Со-бач-ку!!!»

…На подходах к стеле со стороны улицы Заславской – все в автозаках. Причем первые полосы заняты ими с двух сторон. На проспекте Победителей – тоже автозаки. Возле стелы еще и какая-то военная машина будто со времен Второй мировой. Из нее начинает реветь что-то из советского репертуара. Как только показываются первые люди, двери автозаков открываются… Но внезапно на проспекте Победителей со стороны музея появляется большая колонна с флагами, с плакатами. Одновременно идет колонна с проспекта Машерова, горку со стороны Заславской накрывает громадная толпа, марширует громада и со стороны Дворца спорта. Еще мгновение – и люди смогут окружить автозаки. И тут один автозак, за ним второй, третий, четвертый… под свист толпы и скандирование «Лукашенко в автозак!» быстро уезжают, а за ними и «музыкальная пушка».

Люди сразу выходят на перекресток. Еще несколько мгновений – и это уже людское море. Белый и красный цвет, флаги, плакаты, барабанщики, целые оркестры. «Верым!!! Можам!!! Пе-ра-можам!!!» – звучит эхом со всех сторон. В толпе мобильная связь не работает, чтобы словить приходится идти не менее полутора километров. Рядом со стелой мужчины держат баннер «Десантники с народом!». Рядом появляются все новые и новые плакаты. Их пишут на ватмане и на обоях, помогая друг другу. Стелу оборачивают огромным национальным флагом и сверху устанавливают еще один флаг.

Кто-то приносит бутылки с водой, кто-то развешивает мешки для мусора. Люди следят за порядком сами. Никаких силовиков, никого. Только тысячи людей, победивших свой страх и захотевших свободы для себя и своих детей. Флагов столько, что они сливаются в единое живое бело-красно-белое море. Представитель штаба Светланы Тихановской и Мария Колесникова заявляют, что Лукашенко должен уйти в отставку. Заявление встретили возгласами и передают друг другу, чтобы узнали все присутствующие.

Люди расходятся на проезжей части, чтобы дать дорогу скорым. Из машин медики показывают «викторию», и это встречается аплодисментами и возгласами «Жыве Беларусь!». Царит эйфория и ощущение, что теперь обязательно придет та самая свобода, которой так захотел народ. Многие не ожидали, что нас так много. Возможно, это открытие и стало главным на то время, в тот день.

Именно тогда народ поверил, что сам может решать, в какой стране ему жить. Люди увидели, сколько у них единомышленников, и почувствовали себя настоящей нацией. Тогда журналисты заметили, что плакаты в основном написаны по-белорусски. Хотя и писали их белорусы, которые разговаривали всю свою жизнь на русском языке. Солидарность и культура, которую продемонстрировали белорусы, остались с ними навсегда.

И потом сотни тысяч белорусов выходили и выходили на улицы своих городов, чтобы показать, что хотят жить в свободной стране, в которой будут действовать законы. Впереди были женские и студенческие марши, марши достоинства, разгоны, избиения, тюрьмы, убийства, уничтожение гражданского общества, бегство из страны, российская оккупация…

Все это не остановилось. Но люди, победившие свой страх тогда, могут побеждать его еще и еще. Казалось бы – все, больше никого не осталось. Но выходят люди против войны, хотя тюрьмы переполнены, и каждый понимает, что может туда попасть. Ведь на самом деле каждый выходит за свободу.

Любовь Лунева, «Белсат»

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