В России вспыхнул масштабный лесной пожар: запах гари слышно в Москве 4 17.08.2022, 13:44

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иллюстрационное фото

Небо над городом затянуло дымом.

В Рязанской области РФ вспыхнул пожар. Из-за него жители Москвы видят дым и чувствуют запах гари.

Местные власти сообщают, что в пожаре виновата сильная жара. В Рязанской области РФ был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на российские СМИ.

Пламя охватило 500 гектаров Окского заповедника в Спасском районе. В общей сложности насчитали четыре участка возгорания, которые сейчас пытаются потушить местные службы.

Жители разных частей Москвы сообщают о запахе гари. В частности, запах ощущается в районе Крылатское, что недалеко от Боровского шоссе, а также в Зюзине и подмосковном Можайском.

Местные власти заявили, что запах был вызван лесными пожарами в Рязанской области, а на территории столицы пожаров нет. Также там заверили, что концентрация вредных веществ в Москве в норме, а исчезновению запаха гари от пожаров, мол, мешает восточный ветер.

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