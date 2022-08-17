Как белорусы переводят деньги из-за границы на родину и наоборот 17.08.2022, 13:52

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Опубликована подборка самых популярных вариантов.

С введением санкций в отношении некоторых белорусских банков и ограничением расчетов по картам нашим соотечественникам стало сложнее переводить деньги из Европы в Беларусь и обратно, а также оплачивать услуги.

Белорусы рассказали «Зеркалу» об альтернативных методах для проведения этих финансовых операций. Журналисты сделали подборку самых популярных вариантов, как переводить деньги.

Через сервис Paysend

Для перевода денег в Беларусь (и не только) люди часто пользуются онлайн-сервисом Paysend. Стоит напомнить, что пару месяцев назад с Paysend был связан скандал: белорусы, которые им пользовались, переводили деньги на родину по супервыгодному курсу, а потом попали в солидные минусы. Разбирательство идет до сих пор. Но это не пугает многих наших земляков, Paysend по-прежнему, похоже, — один из самых популярных сервисов.

— Установила приложение на телефон, потом привязала в нему обе карты: заграничную, с которой уходят деньги, и белорусскую, на которую переводишь. В Беларуси деньги уходят на карту «Альфа-Банка», — рассказала Ирина (имя героев изменены), которая сейчас живет в Польше.

Девушка указывает сумму перевода в долларах. Получается, что злотые сперва конвертируются в американскую валюту, потом — в белорусские рубли.

— Вчера я сделала перевод, деньги перечислились мгновенно. Комиссия составила 4,9 злотых (почти 2,53 рубля по курсу в Беларуси на 17 августа. — Прим. ред.). Конвертация прошла по курсу 4,99 злотых за один доллар. Перевела 170,26 долларов (это 800 злотых), на белорусскую карту пришло 430,76 рубля.

Григорий также живет в Польше и делает перевод через Paysend сразу в злотых. Правда, он говорит, что перевести по такой схеме деньги можно на карты не всех белорусских банков, поэтому перечисляет их на пластик «Приорбанка».

Александр работает в Литве, у него есть карта местного банка в евро. С нее он отправляет деньги в Беларусь.

— До санкций можно было переводить суммы в любой банк, сейчас у меня получается только в «Беларусбанк». Там обычный счет в белорусских деньгах, карта должна быть Visa или Mastercard. Только вот сейчас «Беларусбанк» дополнительно забирает 15% от суммы перевода.

Такое сообщение Александр получил при попытке перевести деньги на карту «Банка БелВЭБ»

Комиссия при переводе составляет 1,5 евро (это 3,95 рубля по курсу на 17 августа). Белорус говорит, что можно обойтись без этого сбора, если в интернете найти промокод. Также промокоды иногда приходят на почту, указанную при регистрации.

С карты на карту

Марат работает в России. Чтобы переводить деньги семье, которая находится в Беларуси, он сделал российскую платежную карту «Мир» и отправил ее домой. Теперь мужчина просто переводит деньги на нее, а близкие снимают белорусские рубли.

— Но есть один момент: комиссия за обналичивание составляет 150 российских рублей (около 5 белорусских рублей по курсу на 17 августа. — Прим. ред.) вне зависимости от суммы, поэтому лучше сразу снимать побольше денег.

Алексей получает зарплату в сумах и тенге на карточки банков Узбекистана и Казахстана. В мобильном приложении он конвертирует эту валюту в доллары, потом переводит их на карточку белорусского «Альфа-Банка» на долларовый или рублевый счет — зависит от потребностей. Комиссия за перевод составляет 1%. Алексей говорит, что деньги «долетают» быстро — максимум до четырех часов.

Юрий работает в Польше и переводит оттуда деньги своей супруге на карту «Альфа-Банка» через сайт этого финучреждения.

— Деньги приходят быстро, буквально пару минут. За перевод берут примерно 1,5% комиссии. При переводе можно выбрать назначение перевода — даришь, возвращаешь долг или прочее. Но процент за услугу остается неизменным.

А вот алименты на детей от первого брака таким же образом он перевести не может — у бывшей жены карта другого банка, через сайт «Альфа-Банка» это сделать невозможно — они принимают переводы только для своих клиентов.

Скриншот онлайн-страницы сервиса «Альфа-Банка» по переводу денег. Предоставлен героем материала

Какие варианты еще есть

Анна, которая живет за границей, для переводов и оплат услуг в Беларуси создала кошелек WebMoney в долларах. Ей удобно оплачивать все услуги через него, а также переводить деньги на свой счет в банке и обналичивать.

— Выводить оттуда деньги можно на любую карту мира, в разных валютах, причем, не обязательно на свою карту. Комиссия — 10% от суммы плюс три доллара. Да, большая комиссия, но когда альтернативы нет, то выбирать не приходится, — рассказала девушка.

Когда Анна оплачивает какие-то услуги в Беларуси через WebMoney, например, мобильник или интернет, то курс конвертации доллара в белорусские рубли менее выгодный, чем предлагают банки, — это еще один минус.

Андрей живет в Норвегии и пользуется сервисом денежных переводов MoneyGram — он перечисляет кроны, система конвертирует их в евро. Получатель за деньгами идет в «Технобанк».

— Можно переводить деньги через приложение, можно через браузер. Я должен привязать сервис к своему банковскому счету. А со стороны Беларуси ничего не надо, это как обычный перевод, схожий с более привычным для нас Western Union. Получатель лишь идет в банк с номером заказа, паспортом, где ему выдают деньги.

Мужчина говорит, что за сам перевод надо оплатить комиссию около четырех евро (около 10,5 рубля). Однако есть минус, как говорит Алексей: курс конвертации не самый выгодный, при переводе 1000 евро разница с физическим обменником может достигать 60 евро.

Федор живет в Канаде, для перевода денег в Беларусь он уже три года пользуется сервисом денежных переводов WebMoney.

— Для моих пожилых родителей так удобнее. Paysend мне не нравится тем, что требует слишком много информации для верификации, это странно, и я не хочу делиться с ними. К тому же у родителей нет карт Visa или Mastercard.

Переводы из Беларуси за границу

Егор переводил деньги из Беларуси в Польшу, делал он это через «Белагропромбанк».

— В приложении банка открыл виртуальную карту в белорусских рублях. На нее через ЕРИП закинул деньги с моей физической белорусской карты. А оттуда через ЕРИП отправил средства на польскую карту. Для этого выбрал в ЕРИП «платежи и переводы» (затем — «перевод за рубеж», после чего — «перевод на mastercard», указал номер польской mastercard). Сумма перевода — не менее 500 рублей плюс 1,5% комиссии, — рассказал о своей схеме перевода Егор.

Деньги были зачислены в течение 15 минут. Но когда мужчина захотел сделать ту же операцию с картой Visa, то у него это не получилось.

Диана переводила деньги в Польшу через «Беларусбанк».

— Это был единственный банк, который делает переводы, все остальные мне отказали, — вспоминает женщина.

Комиссия за услугу составила 50 рублей, она не зависит от суммы перевода, плюс к этому восемь рублей надо было заплатить за составление платежного поручения. Деньги поступили на счет получателя на следующий день.

Недавно Константину надо было оплатить несколько тысяч евро за учебу в Европе. Он обратился в «Банк ВТБ», «Альфа-Банк» и «Приорбанк». В первом ему отказали сразу, во втором ответили, что перевод отправить могут, но нет гарантии, что он дойдет до адресата, а в третьем согласились помочь. При этом в «Приорбанке» уточнили, что комиссия составит 3% от суммы перевода.

— А потом в банке добавили, что могут быть «неприятные неожиданности», — вспоминает мужчина. — В банке была молодая пара, они услышала мое общение с финансистами и рассказали свою историю: недавно делали перевод, он не дошел до адресата, они потеряли около 300 евро. Решил не рисковать.

В телеграм-чате, где люди обсуждают финансовые вопросы, Константину подсказали, что ему стоит обратиться в «РРБ Банк». Мужчине там действительно оформили SWIFT-перевод. Комиссия составила 50 рублей, деньги дошли примерно за 10 дней.

В июле Алена переводила доллары, вырученные за продажу квартиры, на счет в американском банке.

— В «Приорбанке» мне с порога сказали: в последнее время SWIFT-переводы идут по две недели вместо нескольких дней, а 70% переводов возвращаются назад. Я решила, что мне такой вариант не подходит, — рассказала белоруска.

Алена обратилась «БСБ Банк». Но девушка решила подстраховаться и для проверки послала сперва небольшую сумму — она появилась на счету в американском банке через два дня.

— Потом я отправила оставшуюся сумму, она дошла так же быстро. Комиссия в обоих случаях была меньше 0,5% от суммы. Американский банк взял свою комиссию — 15 долларов за каждый перевод.

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