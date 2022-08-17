Сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь в Беларуси пенсию в тысячу рублей 17.08.2022, 13:57

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При формировании пенсии учитывается множество факторов.

Средняя пенсия для неработающего пенсионера в Беларуси — 639,6 рублей, то есть чуть меньше 250 долларов. Это с учетом возможных доплат и, конечно же, показатель, подсчитанный чиновниками, а не реальный.

Кто в Беларуси может получать более достойную пенсию? Как пишет s13, учитывается так называемый «индивидуальный коэффициент заработка» (ИК). Это — соотношение фактической зарплаты, которую человек получал до выхода на пенсию, и средней по стране.

Например, если ИК у человека был на уровне четыре, то максимальная пенсия — 987,11 рубля. То есть необходимо было зарабатывать в четыре (!) раза больше средней по стране, чтобы иметь такую пенсию.

Если ИК составляет пять, то максимальная пенсия — 1087,33 рубля, то есть около 420 долларов по нынешнему курсу. Если судить по размеру средней зарплаты на сегодня, то человеку для такой пенсии необходимо было бы зарабатывать от восьми тысяч рублей.

Однако эти расчеты очень приблизительные, ведь при формировании пенсии учитывается множество факторов. Минимальная трудовая пенсии по возрасту в августе составляет 344,13 рубля с учетом доплаты — чуть больше 130 долларов.

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